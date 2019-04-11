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Üst göz kapağı estetiği nedir, nasıl yapılır?

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YÜZ HABERLERİ  | 11.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

İlerleyen yaş ve yerçekimi nedeni ile üst göz kapağı derisinde sarkma yaşanması muhtemeldir. Bu görüntü de yüz ifadesinde yorgun ve üzgün bir görünüme neden olur. İleri vakalarda ise görme alanına kadar inen üst göz kapağı, görme alanını da azaltır. Üst göz kapağındaki doku sarkması sadece operasyon ile giderilebilir. Amaç kişinin daha genç görünmesi ve de görüş alanının açılmasının sağlanmasıdır.

Üst göz kapağı estetiği nedir, nasıl yapılır?

Üst göz kapağı estetiği, yani blefaroplasty, üst göz kapaklarında zamanla sarkma yapan kas ve deri dokusunun alınması işlemidir. Böylece göz çevresinde bulunan deri gerilir. Bu cerrahi operasyon ile göz kapakları düzeltilerek kişinin yaşlı, yorgun görüntüsü düzeltilir. Ancak kesinlikle estetik cerrah tarafından yapılmalıdır.

Üst göz kapağı estetiği ne zaman yapılmalıdır?

Her yaşta üst göz kapağı ameliyatı yapılabilir. Ancak doğru yaş 35 yaş sonrasıdır. Çünkü göz çevresindeki deri ve kaslar bu dönemde sarkmaya başlar hatta genetik faktörlerle 30’lu yaşlarda bile başlayabilir. Estetik amaçla bu yaşları tercih ediyoruz. Ancak yaşlanma haricinde medikal olarak da bu ameliyata ihtiyacı olan hastalar olabilir. Bu şekilde de değerlendirme yapışarak operasyona karar verilir. Üst göz kapağı operasyonu öncesinde hasta görünüm olarak tüm yüz anatomisi anlamında muayene edilmelidir. Bu operasyonu olacak hastanın kaslarının pozisyonu önemlidir. Göz kapağı ile ilgili tüm operasyonlarda hastanın kaş düşüklüğü de önemlidir ve eğer varsa kaş kaldırma operasyonu da destek olarak düşünülmelidir. Çünkü bu işlemler bir bütündür ve yüz şekli için de kesinlikle değerlendirilerek operasyonlar yapılmalıdır.

Üst göz kapağı ameliyatı öncesinde nelere dikkat etmelisiniz?

Diğer ameliyatlarda olduğu gibi üst göz kapağı ameliyatından bir hafta önce kan sulandırıcı özelliği olan aspirin ve benzeri ilaçların bırakılması gerekir. Yine önlem olarak bitki çayları ve içinde E vitamini olan desteklerin de kesilmesi gerekir. Yüksek göz tansiyonu, hipertansiyon, tiroid hastalıkları, göz kuruluğu gibi şikayetleri olan hastaların da durumu mutlaka önceden belirtmesi gerekir. Bunlar risk yaratabilecek durumlara neden olabilir.

Üst göz kapağı ameliyatı nasıl yapılır?

Üst göz kapağı estetik ameliyatı, genellikle lokal anestezi ile yapılır. Göz kapağı uyuşturularak hastanın konforu sağlanır. Ameliyat sırasında hasta uyanıktır, ancak hiç ağrı ya da acı hissetmez.
Üst göz kapağı estetiği en fazla 30 dakika sürer. Lokal anestezi sonrasında, üst göz kapağının mevcut bulunan çizgileri üzerinden kesi yapılır. Bu minik kesilerden girilir ve deri ile altındaki yağ ve kas dokusu birbirinden ayrılır. Sarkma yapan fazla olan kas ve deri dokusu kesilerek alınır. Daha sonra kesiler çok hassas incelikle kapatılır. Hasta gözlemlenir ve aynı gün taburcu edilir.

Üst göz kapağı ameliyatı sonrasında neler gözlemlenebilir?

Üst göz kapağı ameliyatı sonrasında hastanın müdahale edilmiş olan göz kapaklarının üzerinde bantlar olur. Bu bantlar görme alanına inmediği için görmeyi ya da göz kırpmayı engellemez. Ameliyat sonrasında gözlere buz kompresi yapılarak ödem olmaması sağlanmalıdır. Göz çevresinde şişlik ve morluk olması normal bir durumdur. Bu şişlik ve morluklar ilk 2 gün artarak devam edebilir. 3. günden itibaren azalmaya başlar. Ameliyat sonrasında doktorunuzun önereceği kremleri düzenli kullanmalısınız. Bu şekilde morluklar daha çabuk geçecek ve iyileşme de hızlı olacaktır. Ameliyat sonrası ilk saatlerde, göz kapaklarının üzerindeki bantlar altında sızıntı şeklinde hafif kanamalar görülebilir. Öksürme, hapşırma gibi zorlanmalar bu durumu tetikler, hasta dikkatli olmalıdır. Yatarken baş kısmı yüksekte tutulmalıdır. Öne eğilmekten ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. Hafif derecede batma, yanma gibi şikâyetler olabilir. Basit ağrı kesicilerle bu şikâyetler ortadan kalkar. Ameliyatı takip eden 5. günde göz kapağı üzerindeki bantlar kaldırılır ve dikişler alınır. Aynı gün göz çevresinin yıkanmasına ve göz kapaklarına nemlendirici uygulanmasına izin verilir. Bu işlemleri yaparken bastırmadan sakin şekilde yapmalısınız. hareketlerle yapın. Göz çevresindeki bantlar kaldırılıp, dikişler alındığı zaman sararmaya başlamış morluklar azalmış şişlik olması normaldir.
Ağır spor, solaryum, sauna, güneş banyosu, buhar banyosu gibi ödem arttıran uygulamalardan 6 hafta boyunca uzak durulmalıdır. Göz kuruluğu yaşanabilir, doktorun reçete ettiği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Rüzgar ve ışıktan da mutlaka gözlük takarak korunmalısınız.

Üst göz kapağı ameliyatı sonrası komplikasyon yaşanabilir mi?

Göz kapaklarında enfeksiyon olması çok nadir bir durumdur. İşlem gören göz kapağı derisi altında az miktarda sızıntı gibi kanama olması normaldir. Bu duruma karşı en erken zamanda buz kompresi uygulanmalı ve doktorun vereceği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır.

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