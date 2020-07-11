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Üsteğmen itiraf etti, mahrem imamlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

Erzurum'da, meslekten ihraç edilen üsteğmenin itiraflarıyla deşifre olan, kamuda aktif olarak çalışan 'mahrem imam'lar E.Ö. ile M.D., 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Üsteğmen itiraf etti, mahrem imamlar yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve TEM şube müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, itirafçı olan üsteğmenin verdiği bilgiler ile halen kamuda aktif olarak çalışan 'mahrem imam'lar deşifre oldu. Erzurum'da hastanede teknisyen M.D. ile Mersin'de uzman doktor olan E.Ö., gözaltına alındı. E.Ö. ile M.D., Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri ifade sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. E.Ö. Mersin'de, M.D. ise Erzurum'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

'Askeri yapılanma' içinde örgütsel görev olarak 'müdür yardımcısı' konumunda olan E.Ö.'nün talimatıyla 'mahrem imam' M.D.'nin FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması'ndaki öğrencilerle sohbet düzenlendiği, himmet topladığı tespit edildi. Gizlilik kriterlerine önem veren ve deşifre olmamak için çaba sarf eden E.Ö.'nün talimatıyla 'askeri yapılanma'daki üyelerle M.D.'nin tek tek tanıştırıldığı ortaya çıktı. Kripto 'mahrem imam'ların kimliklerinin tespit edilememesi için cep telefonu üzerinden iletişim kurmadıkları, sohbet düzenlenen kişilerde haftanın belli gün ve saatinde buluşma kararı aldıkları öğrenildi. Buluşma noktalarına istenilen saatte iki taraftan birinin gelmemesi halinde yine iletişime geçilmeden sohbetin sonraki haftada aynı gün ve aynı tarihe bırakılmasının kararlaştırıldığı belirlendi. E.Ö.'nün talimatı ile M.D.'nin ankesörlü telefonla sorumlu kişilerle irtibat kurduğu ve 2 şüphelinin de birden fazla kodlu isim kullandığını tespit edildi.

(DHA)

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