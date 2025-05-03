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Üşümesin diye bebeğini hasta etme! Bahar aylarında sık yapılan hatalara karşı uzmanlar uyardı: "Çocukları yanlış giyindirerek hasta etmeyin"

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Yılmaz Öztorun, bebek ve çocuklarda mevsime uygun giyinmenin önemine dikkat çekerek, yanlış giyinmenin hastalıklara davetiye çıkarabileceği uyarısında bulundu. Özellikle bahar ve yaz aylarında çocukların kat kat veya aşırı sıcak tutacak şekilde giydirilmesinin, terlemeye ve buna bağlı enfeksiyon riskinin artmasına yol açtığını belirtti. Çarpıcı açıklamalar haberimizde...

Üşümesin diye bebeğini hasta etme! Bahar aylarında sık yapılan hatalara karşı uzmanlar uyardı: "Çocukları yanlış giyindirerek hasta etmeyin"

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Zeynep Yılmaz Öztorun, bebek ve çocuklarda mevsimine uygun giyinmenin önemine dair açıklamalarda bulundu.

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"ÇOCUKLAR, TERLEDİKÇE ENFEKSİYON GELİŞME İHTİMALİ ORTAYA ÇIKAR"

Öztorun, mevsimine göre giyinmenin çocuklarda ve bebeklerde çok önemli bir durum olduğuna değinerek, "Bahar döneminde özellikle katmanlı giyim tarzını, yaz döneminde de daha bol ve ince kıyafetler giyinmesini öneriyoruz. Sıkı giyim tarzı normale göre fazla ve aşırı giyim tarzını çocuklarına uygulayan ailelerde bakıyoruz ki terleme oranı çok daha fazla. Bu, çocukların terledikçe enfeksiyon gelişme ihtimali ve ısılarını tam olarak ayarlayamadıkları için riski de ortaya çıkıyor. Bu açıdan da bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

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BEZLİ BİR ÇOCUKSA NE KADAR SÜREDE ALTI DEĞİŞMELİDİR?

Küçük bebeklerde giyim tarzının pişiğe yol açabileceğine vurgu yapan Öztorun, "Eğer bezli bir çocuksa sık alt değiştirme çok önemli. 2 saat arayla bez değiştirme, onun dışında da ayrıca çocuğun günlük alt değişimi dışında mutlaka altını temiz bir şekilde suyla yıkamayı öneriyoruz. Temizlik olarak kullandığımız ıslak mendillerin içeriği katkısız olan, alkol içermeyen ve bebeğin yaşına uygun olan ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Temizlik bu açıdan çok daha fazla önemli" dedi.

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GİYİM TARZI YAŞ GRUPLARINA GÖRE NASIL OLMALIDIR?

Giyim tarzına da değinen Uzm. Dr. Öztorun, "Giyim tarzı olarak yaş gruplarına göre farklı şekilde çocuklarımızı giydirmemiz gerekiyor. Öncelikle yenidoğan döneminde çocuklarımızın kahverengi yağ dokusu yeterli gelişmediği için bu çocuklarımızın mutlaka kendi giyindiğimizden bir kat daha fazlasını giydirmek önemli. Yenidoğan döneminde ısı kaybı çok daha fazla oluyor. Normale göre odanın 22-24 derece arasında tutulmasını, daha yüksek ısılarda çocuğun giydiği kat sayısının özellikle düşürülmesini önemsiyoruz. Bunun dışında okul çağı ve çocukluk dönemindeki çocuklarda şu an mevsimsel geçiş döneminde olduğumuz için katmanlı giyim tarzını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bahar dönemi çocuk sağlığı
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