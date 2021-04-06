Utah'ta babalar artık hamilelerin sağlık masraflarının yarısını ödemek zorunda

Salt Lake Tribune'ün haberine göre Cumhuriyetçilerin desteklediği yasa tasarısı HB113, "dünyaya bir can getirmede erkeklere" daha fazla sorumluluk yüklemek isteyen kürtaj karşıtları tarafından hazırlandı.

Cumhuriyetçi Vali Spencer Cox tarafından mart ortasında imzalanarak kanunlaştırılan yasa tasarısı, Utah'ı babaya doğum öncesi destek şartı koyan ilk eyalet yapıyor. Fakat Associated Press'e göre New York ve Wisconsin gibi diğer eyaletler de babayı bir miktar doğum öncesi destek sağlamakla yükümlü kılan hükümlere yer veriyor.

Tasarıyı sunan isimlerden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Brady Brammer, desteğinin eyalet meclisinden geçirilen bir dizi kürtaj karşıtı önlemden kaynaklandığını belirtti. Brammer bunun yerine yaşamı desteklemek istedi.

"Kürtaj karşıtlığının aksine insanlara yardım etmek ve bunu yaparken aslında yaşam taraftarı olmak istiyoruz" diyen Brammer "Buna katkıda bulunma yollarından birisi de hamilelik yükünün azaltılmasına yardımcı olmaktı" diye ekledi.

Temsilciler Meclisi üyesi, yasa tasarısının Utah'taki kürtaj sayısını azaltmayı amaçlamadığını ama yasa sonucunda bunun gerçekleşebileceğini söyledi.