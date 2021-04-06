Utah'ta babalar artık hamilelerin sağlık masraflarının yarısını ödemek zorunda

Salt Lake Tribune'ün haberine göre Cumhuriyetçilerin desteklediği yasa tasarısı HB113, "dünyaya bir can getirmede erkeklere" daha fazla sorumluluk yüklemek isteyen kürtaj karşıtları tarafından hazırlandı.
Cumhuriyetçi Vali Spencer Cox tarafından mart ortasında imzalanarak kanunlaştırılan yasa tasarısı, Utah'ı babaya doğum öncesi destek şartı koyan ilk eyalet yapıyor. Fakat Associated Press'e göre New York ve Wisconsin gibi diğer eyaletler de babayı bir miktar doğum öncesi destek sağlamakla yükümlü kılan hükümlere yer veriyor.
Tasarıyı sunan isimlerden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Brady Brammer, desteğinin eyalet meclisinden geçirilen bir dizi kürtaj karşıtı önlemden kaynaklandığını belirtti. Brammer bunun yerine yaşamı desteklemek istedi.
"Kürtaj karşıtlığının aksine insanlara yardım etmek ve bunu yaparken aslında yaşam taraftarı olmak istiyoruz" diyen Brammer "Buna katkıda bulunma yollarından birisi de hamilelik yükünün azaltılmasına yardımcı olmaktı" diye ekledi.
Temsilciler Meclisi üyesi, yasa tasarısının Utah'taki kürtaj sayısını azaltmayı amaçlamadığını ama yasa sonucunda bunun gerçekleşebileceğini söyledi.
Babanın mali sorumluluğu kadının sağlık sigortası primlerinin ve diğer doğum öncesi sağlık masraflarının yüzde 50'sini ödemeyi içerecek. Fakat hamilelik tecavüz sonucu olmadığı ya da annenin hayatını tehlikeye atmadığı sürece babanın rıza göstermediği bir kürtajın masrafları için katkıda bulunmasını gerektirmeyecek.
Çocuğun babalığının şüpheli olması durumunda babalık doğrulanana kadar babanın hamile kadına ödeme yapması gerekmeyecek.
İmzalanan öneri Utah'ta Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre'den geniş çapta destek aldı ama bazı kürtaj savunucuları yasa tasarısının istismar içeren ilişkilerdeki kadınlar için işleri daha da zorlaştırabileceğini iddia ediyor.
Planned Parenthood (Planlı Ebeveynlik) sözcüsü Katrina Baker, Associated Press'e kurumun hamilelikleri boyunca kadınların daha çok mali destek almasını desteklediğini söyledi. Fakat bu desteğin bunun yerine Medicaid gibi devlet kaynaklı girişimlerin uzantılarından gelmesini ve ücretli ebeveynlik izni sağlamasını umuyordu.
Cumhuriyetçiler tasarının eyaletteki kürtaj sayısını azaltabileceğini söylese de Barker doğumdan sonra çocuk büyütmenin ne kadar pahalı olabildiği hesaplandığında bunun pek de olası olmadığını düşünüyor.
Yasa, Senato'dan oybirliğiyle geçse de Temsilciler Meclisi'nde yasanın bireysel durumlarına bağlı olarak bazı kadınlar üzerinde yaratabileceği etkiye dair endişe dile getiren Demokratların tepkisini çekti.