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Utandıran görüntüler! Depremzedelere gönderilen binlerce kıyafet yol kenarına atıldı

27.02.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardımlar gönderildi. Depremden en çok etkilenen Hatay'a gönderilen binlerce kıyafet ise yol kenarına atıldı. Depremzedeler için gönderilen kıyafetler, Yayladağ- Hatay yoluna gelişigüzel bırakılırken, ihtiyacı olanlar da kendilerine giysi seçmeye çalıştı. İşte utandıran o görüntüler...

Utandıran görüntüler! Depremzedelere gönderilen binlerce kıyafet yol kenarına atıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 3 dakika ara ile 2 deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu ile hayırsever de deprem bölgesine yardım gönderdi.

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Afetzedeler için toplanan binlerce kıyafetin ise Yayladağ- Hatay yolundaki noktaya gelişigüzel bırakıldığı görüldü. Depremzedeler de giysi yığını arasından kendilerine uygun olanı seçmeye çalıştı.

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'BUNLARI BURAYA ATMIŞLAR, BİZ DE GELİP ALIYORUZ'

Kuzeni Gazel Ö. (10) ile kıyafet seçen Beyan Ö. (11), "Kendime ve kardeşime buradan kıyafet seçiyorum. Beğendiklerimi aldım. Depremde çok kötü anlar geçirdik. Evimiz az kalsın yıkılacaktı. Bir deprem daha olsaydı kesin yıkılırdı. Şimdi de çadırda kalıyoruz" diye konuştu.

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Gazel Ö. ise "Bunları buraya atmışlar, biz de gelip alıyoruz" dedi.

Yayladağ Kolukçular köyünde yaşadığını söyleyen Süleyman Çolak da "Kıyafetleri buraya atmışlar. İhtiyacı olan gelip, buradan alıyor. Kimin attığını da görmedik ama insanlar gelip, buradan ihtiyacını bir şekilde gideriyor" diye konuştu.

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DHA

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deprem Hatay kıyafet

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