HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Utanmadan insanları kandırmış! Kolunu ve bacağını sarıp engelli gibi davranan dilenci yakalandı

Utanmadan insanları kandırmış! Kolunu ve bacağını sarıp engelli gibi davranan dilenci yakalandı

21.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, engelli gibi davranıp kolunu ve bacağını sargıya alarak dilenen Doğan C.'yi, sivil zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Utanmadan insanları kandırmış! Kolunu ve bacağını sarıp engelli gibi davranan dilenci yakalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Sivil ekipler, Karagöz Caddesi'nde, Doğan C.'nin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı halde kolunu ve bacağını sargı beziyle sarıp, dilendiğini fark etti.

Zabıtanın uyarısına rağmen sağlık sorunu olduğunu söyleyen Doğan C., görevlilerin ısrarıyla sargı bezlerini çıkardı. Dilenmenin yasak olduğunu, ceza keseceğini söyleyen zabıtanın karakola götürdüğü Doğan C., ekiplerin uyarısıyla kolunu ve bacağını rahatlıkla hareket ettirdi, oturup kalkarken de bir sorunu olmadığı görüldü. Doğan C.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

kolunu-ve-bacagini-sarip-engelli-gibi-davranan-dilenciyi-zabita-yakaladi_2702_dhaphoto2

699 KİŞİYE PARA CEZASI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son 1 ayda 6 araç ve 33 zabıta memuruyla yapılan dilenci denetimlerinde 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplam 699 kişiye dilencilik yaptığı gerekçesiyle işlem uyguladığını bildirdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SOLOTÜRK'ten dünyada ilk! F-16 sınırlarını aştıSOLOTÜRK'ten dünyada ilk! F-16 sınırlarını aştı
Temel atma töreninde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhidi değiştirelimTemel atma töreninde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhidi değiştirelim
Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken detay: 4 ilde...
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç

Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç

Polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi

Polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi

İlginizi Çekebilir

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.