Ütü işini çok daha kısa sürede halletmeyi sağlayacak pratik tüyolar

Kim demiş ütü yapmak zahmetli bir iş diye? Buharlı ütüler sayesinde en inatçı kırışıklıklar bile birkaç hamlede açılıyor, üstelik neredeyse hiç uğraşmadan! Doğru ütüyü seçtiğinizde kıyafetlerinizi pürüzsüz hale getirmek dakikalarınızı bile almayacak.

1. Çamaşırları doğru yıkamak ve asmak şart!



Ütüde hız kazanmak için ilk adım, çamaşırları doğru yıkamak ve kurutmak! Makineyi fazla doldurmazsanız ve sıkma devrini düşük tutarsanız, kıyafetleriniz çok daha az kırışır. Kurutma sırasında çamaşırları düzgünce silkeleyip asmak da büyük fark yaratır. Özellikle gömlekleri askıya asarak kurutursanız, ütüye neredeyse hiç ihtiyaç kalmayabilir.

2. Ütü masasını ve ortamını doğru seçin.

Yanlış ütü masası ve kötü aydınlatma hem hızınızı düşürür hem de işinizi zorlaştırır. Ütü yaparken rahat hareket edebileceğiniz bir alan oluşturun. Ayrıca, alüminyum kaplamalı ütü örtüsü kullanarak ısıyı geri yansıtabilir, böylece kıyafetlerinizi her iki taraftan aynı anda ütüleyebilirsiniz.

3. Buharın gücünden faydalanın.

Buhar, kırışıklıkların en büyük düşmanıdır! Ütü yaparken kıyafetlerin üzerine hafifçe su püskürtmek veya güçlü buhar veren bir ütü kullanmak süreci hızlandırır. Philips Buharlı Ütü Azur 8000 Serisi, güçlü ve sürekli buhar çıkışıyla en inatçı kırışıklıkları bile anında açar. Üstelik dikey buhar özelliği sayesinde askıdaki giysilerinizi bile hızlıca düzeltebilirsiniz. DynamiQ Sensor ile el hareketlerinizi algılayarak buhar verir siz durduğunuzda ise otomatik olarak buhar vermeyi durdurur. OptimalTemp özelliği ile, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar.

4. Gömlek yakalarına ve manşetlere öncelik verin.

Gömlek ütülerken en çok zaman alan detaylar yaka ve manşetlerdir. Önce bu bölgeleri ütüleyerek başlayın sonra gömleğin gövde kısmına geçin. Böylece daha düzgün ve hızlı bir ütüleme süreci elde edebilirsiniz.

5. Ütüye düşük sıcaklıkta başlayın.

Doğru sırayı takip etmek zaman kazandırır. Hassas kumaşlardan başlayıp daha yüksek ısıya dayanıklı kıyafetlere geçmek ütü sürecinizi oldukça hızlandıracaktır. Böylece ütünün sürekli soğumasını ve tekrar ısınmasını beklemek zorunda kalmazsınız.

6. Dairesel değil düz hareketlerle işlem yapın.

Dairesel ütü hareketleri kumaşın esnemesine ve formunun bozulmasına yol açacaktır. Bunun yerine ütüyü tek yönde ve düz hareketlerle kullanmak hem giysilerinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlar hem de kırışıklıkları daha hızlı açar.

7. Kırışıklıkları önceden azaltın.

Ütü yapmadan önce giysileri ellerinizle hafifçe çekiştirerek düzeltmek, kırışıklıkların büyük bir kısmını açar. Bu küçük hareket bile ütü sürenizi ciddi şekilde kısaltacaktır.

8. Philips Buharlı Ütü Azure 8000 Serisi ile sürenizi yarıya düşürün.

Eğer ütüyle uzun süre uğraşmak istemiyorsanız, Philips Buharlı Ütü Azure 8000 Serisi tam size göre! Güçlü buhar çıkışı sayesinde en inatçı kırışıklıkları bile zahmetsizce açar. OptimalTemp özelliği ile, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar. Bu sayede ütüye ayırdığınız zamanı minimuma indirerek anında mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. DynamiQ Sensor ile el hareketlerinizi algılayara buhar verir siz durduğunuzda ise otomatik olarak buhar vermeyi durdurur.

9. Ütülenen kıyafetleri hemen askıya asın.

Ütülediğiniz kıyafetleri hemen askıya asarsanız yeniden kırışmalarını önleyebilirsiniz. Katlayarak koyduğunuz kıyafetler kısa sürede yeniden kırışacağı için özellikle gömlek ve pantolonları asılı şekilde muhafaza etmek büyük avantaj sağlayacaktır.

10. Ütünüzü temiz tutun ve bakımını yapın.

Kirli veya kireçlenmiş bir ütü, kıyafetlerinize zarar verirken aynı zamanda süreyi de uzatmış olur. Philips Buharlı Ütü Azure 8000 Serisi, özel kireç temizleme sistemi sayesinde uzun süre yüksek performans sunar. Böylece ütünüzün bakımına fazla zaman ayırmanıza gerek kalmaz ve her zaman maksimum buhar gücüyle ütü yapabilirsiniz.