Ütünün buharı, kırışıklıkları hızlıca açmayı sağlar. Su haznesine eklenen su, sıcaklıkla buhara dönüşür ve kuvvetli bir şekilde kıyafete temas eder. Ütünün buhar vermeme sebepleri çeşitlidir. Haznede yeterince su olmaması, ütünün yeteri kadar ısınmaması gibi nedenler olabileceği gibi teknik arızalardan da kaynaklanabilir.

Ütü buhar vermiyor ne yapmalıyım?

Ütü buhar vermiyor ise öncelikle su deposunu kontrol ederek dolu olduğundan emin olun.

Ütü buhar vermiyorsa nasıl çözülür?

Ütü buhar vermiyorsa, cihazın tamamen ısınması için yeterli süre bekleyin, çünkü ütü tam ısınmadan buhar üretemez. Buhar ayarını kontrol ederek doğru seviyeye getirin ve deneme yapın.

Eğer buharlı ütü buhar vermiyor ise buhar deliklerinde tıkanıklık olabileceğini düşünüyorsanız ütüyü kireç ve mineral birikintilerinden arındırmak için temizleyin. Bunun için su deposuna biraz sirke ve su karışımı ekleyip ütüyü buhar modunda çalıştırabilirsiniz. Tüm bu adımlara rağmen sorun çözülmezse valf mekanizmasında ya da iç bileşenlerde bir arıza olabileceğinden cihazı bir teknik servise göstermeniz gerekebilir. Ütü neden buhar vermez kesin çözüm için teknik servisten yararlanmak mümkündür.

Kazanlı ütü neden buhar vermez?

Kazanlı ütünün buhar vermemesinin birkaç nedeni olabilir. En yaygın sorunlardan biri su deposunun boş olmasıdır. Kazanlı ütüler buhar üretmek için suya ihtiyaç duyar. Bunun dışında, kazan içindeki suyun yeterince ısınmaması da buhar oluşumunu engeller. Bu durum cihazın ısınması için yeterli süre beklenmediğinde veya ısıtma elemanında bir arıza olduğunda ortaya çıkabilir.

Kazanlı ütü buhar vermiyor sorununun bir diğer nedeni kazan veya ütü tabanındaki buhar deliklerinin kireç ve mineral birikintileriyle tıkanmasıdır. Özellikle sert su kullanımı bu tür cihazlarda kireçlenme sorunlarını artırır. Ayrıca buhar valfinin arızalanması ya da buhar pompasının düzgün çalışmaması da buhar çıkışını engelleyebilir.