HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Bir yıldır planlıyordum

Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Bir yıldır planlıyordum

28.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, üvey annesi Z.O.'yu (56), İngiliz anahtarı ile başına vurup 2 yerinden bıçaklayarak öldüren E.N.O. (13) adlı kız çocuğu tutuklandı. Üvey annesinden nefret ettiğini söyleyen E.N.O., " Bu cinayeti bir yıldır planlıyordum. Herkesi öldürecektim ama üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin bu kadar kolay olmadığını anladım" dediği öğrenildi.

Olay, dün, Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan fabrika işçisi İ.O., sabah eve gelip uyudu. Saat 10.00 sıralarında uyanan İ.O., eşi Z.O.'nun bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kıran İ.O., eşini odada kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 yerinden bıçaklanan ve başında sert cisimle vurulan Z.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Z.O.’nun cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

İ.O.'nun evde olmadığı tespit edilen kızı E.N.O. için arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir taksici, Çorlu'dan aldığı kız çocuğunun şüpheli hareketlerde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Polis, taksiyi İstanbul Silivri’de durdurup E.N.O.'yu gözaltına aldı. E.N.O.'nun çantasında olayda kullandığı bıçak ve İngiliz anahtarı bulundu.

1fd295b79f57ee37318e5af31dd881e3

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi E.N.O.'nun Çorlu Devlet Hastanesi'nde psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Üvey annesinden nefret ettiğini ve bir yıldır da öldürmeyi planladığını anlatan E.N.O., "Ben yaptım. Kendisinden nefret ediyordum. Bu cinayeti bir yıldır planlıyordum. Olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını alıp başına vurdum. Daha sonra evden çıktım. Herkesi öldürecektim ama üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin bu kadar kolay olmadığını anladım" dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O., çıkarıldığı mahkemede, 'Annesini kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
Sosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşününSosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşünün
Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dediKarısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Son hali şaşırttı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Son hali şaşırttı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.