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Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

20.09.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, Türkiye'nin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini açıkladı. Perşembe günü sıcaklıkların 10 dereceye yakın düşmesi tahmin ediliyor. Bu düşüşle birlikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" denildi.

MARMARA'DAN BAŞLAYACAK

Açıklamada, "Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU BİTECEK

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir" bilgilerine ver verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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