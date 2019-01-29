HABER

Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:29 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum Belediyesi, Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından halkı, hoparlör ve internetten dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Bodrum'da geçen cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, Akarca Deresi'nin taşmasına neden olmuş, 2 aylık nişanlı çift Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik ile elektrik teknisyeni Çağlar Bencik yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olay hala sıcakken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı.

Harekete geçen Bodrum Belediyesi yetkilileri de belediye hoparlörlerinden ve sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı.

Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum'da bu gece saatlerinden perşembe akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN DE UYARI

Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

RÜZGAR HIZININ SAATTE 70 KM'YE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Uyarı ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada yarın Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile Kırşehir'in merkez ve doğu ilçelerinde rüzgarın hızının saatte 60, Kayseri ve çevresinde ise 70 kilometreye ulaşması beklendiği bildirildi.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

(DHA / İHA)

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Sobadan sızan gazdan ölen genç kadının organları, 3 kişiye umut olduSobadan sızan gazdan ölen genç kadının organları, 3 kişiye umut oldu
Vali Yerlikaya: İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyorVali Yerlikaya: İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji bodrum fırtına sağanak yağış Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sinema yasasını onayladı

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.