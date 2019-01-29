Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Bodrum'da geçen cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, Akarca Deresi'nin taşmasına neden olmuş, 2 aylık nişanlı çift Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik ile elektrik teknisyeni Çağlar Bencik yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olay hala sıcakken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı.
Harekete geçen Bodrum Belediyesi yetkilileri de belediye hoparlörlerinden ve sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı.
Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum'da bu gece saatlerinden perşembe akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Uyarı ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada yarın Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile Kırşehir'in merkez ve doğu ilçelerinde rüzgarın hızının saatte 60, Kayseri ve çevresinde ise 70 kilometreye ulaşması beklendiği bildirildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
(DHA / İHA)
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