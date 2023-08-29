Uyarıya kulak asmayınca kurşunu yiyip yere serildi: Durakta bıçaklı saldırgan dehşeti! Korku dolu anlar kamerada

Daha önce 48 suç kaydı bulunan V. L., Bayrampaşa'da otobüs durağında bıçak sallayıp çevredekilere panik dolu anlar yaşattı. V. L.'yi polis ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI AMA DİNLEMEDİ

Olay, saat sabah 07.50 sıralarında Bayrampaşa’da bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye V. L., elinde aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savurmaya başladı. O sırada tesadüfen olay yerinde olan bir polis memuru E.A, saldırganı önce ikna etmeye çalıştı. Saldırgan V. L. daha sonra polis memuru E.A'nın üzerine doğru yürüdü. Uyarıları dikkate almayınca polis memuru, saldırgan V. L.’yi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

YERE SERİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Olayın ardından sağ ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen V. L., olay yerine gelen ambulans ile birlikte Okmeydanı Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SUÇA YABANCI DEĞİLMİŞ

Öte yandan yapılan araştırmalar neticesinde saldırgan V. L.’nin daha önceden 49 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

(İHA)

