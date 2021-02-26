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UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

26.02.2021 03:04 | Son Güncelleme:
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UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'nin (UYARSİS) kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "UYARSİS sayesinde afet veya acil durumlarda, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak" dedi.

UYARSİS'in kurulmasına ve işletimine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre, afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlenebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Sayan yaptığı açıklamada, "Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde ulaşılabilecek. Sistem sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

'COĞRAFİ ALAN İÇİNDEKİ KİŞİLERİN ERKEN UYARI MESAJLARINI ALMASI MÜMKÜN OLACAK'

Bakan Yardımcısı Sayan, uyarı sisteminin afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların da kullanımına açık olacağını aktararak şöyle dedi:

"Bu sayede afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak. Ayrıca uyarı sistemi; afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecek. Uyarılar için; CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak. Her türlü afet ve kriz karşısında, ülkemizin haberleşme altyapısının sürekliliğini sağlamak en hayati önceliğimiz. UYARSİS'in hayata geçmesi için büyük bir çaba sarf eden BTK ve ilgili tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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