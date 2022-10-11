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Uygulama durduruldu hatası nasıl çözülür? Uygulama durduruldu hatası nedir, neden olur?

11.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada en çok kullanılan ve oldukça popüler bir telefon yazılımı olan Android işletim sisteminde her geçen gün yeni gelişmeler ve güncel uygulamalar geliştirilmektedir. Bu yeni uygulamalarda birçok sebepten dolayı ani çökmeler ve kapanmalar meydana gelebilir. Uygulama durduruldu hatası, bu ani kapanmaların en önemli sebeplerinden biridir. Uygulama durduruldu hatası nedir, neden olur?

Uygulama durduruldu hatası nasıl çözülür? Uygulama durduruldu hatası nedir, neden olur?

Uygulama durduruldu hatası telefona yüklenmiş olan herhangi bir programda oluşabileceği gibi arama motoruna giriş yaparken de donmalar veya girişe izin verilmeme gibi sonuçlar doğurabilir. Uygulama durduruldu hatası, uygulamayı açmaya çalışırken veya uygulama kapalıyken uyarı verebilir. Android sistem kaynaklı bu problemin birçok farklı çözüm yöntemi bulunur.

Uygulama Durduruldu Hatası Nedir?

Gelişen teknoloji ile birlikte farklı işletim sistemlerine sahip cep telefonları bulunur. İşletim sisteminde oluşabilecek hatalar genellikle uygulama güncellemesinde veya telefon veri depolama alanının dolmasıyla oluşabilir. Android işletim sistemine sahip cihazlarda görülen uygulama durduruldu hatası herhangi bir uygulama içindeyken aniden kapanmasına, uygulamaya girişe izin verilmemesine veya uygulama dışında iken uyarı göndermesine neden olur. Uygulama dışında iken uyarı geldiğinde kapat seçeneğine basılarak uyarıyı kapatabilmeniz mümkündür. Android uygulama durduruldu hatası sistemde oluşan bir eksiklikten veya güncellemeden kaynaklı oluşabilir.

Uygulama Durduruldu Hatası Nasıl Çözülür?

Son dönemlerde sıkça kullanılan ve cep telefonlarına sonradan yüklenen uygulamalarda karşılaşılan uygulama durduruldu hatası neden olur sorusuna yanıt olabilecek birçok farklı yöntem bulunur. Bu yöntemler sistemin hata verdiği alana göre değişiklik gösterir. İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan sistemde oluşan hataları çözebilmek için uygulanacak ilk yöntem uygulamayı telefondan kaldırmak olmalıdır. Uygulama silindikten sonra tekrar yüklenirse hata çözülebilir. Yapılabilecek ikince yöntem ise telefonunuzun uygulamalar bölümünden Android system webview bulunup orada yer alan devre dışı bırak seçeneği tıklanıp uygulama devre dışı bırakılabilir. Ayrıca uygulamalarda oluşan durduruldu hatasını giderebilmek için uygulanabilecek farklı yöntemler de bulunur. Bunlardan bazıları şöyledir;

  • Android telefonunuzda yer alan yeniden başlat seçeneğine basarak telefonun yeniden başlamasını sağlayıp uygulamanın hata verip vermediği kontrol edilebilir.
  • Veri depolama alanının aşırı dolmasından kaynaklı oluşabilecek hataları engelleyebilmek için telefonda ön bellek temizliği yapmak ve kullanılmayan uygulamaları silmek gerekir.
  • Uygulama durdurulmadığı takdirde uygulamalar bölümünde yer alan uygulama ve bildirimlerden zorla durdurma seçeneği bulunup tıklanır.
  • Uygulamalarda oluşan hataları giderebilmek için güncelleme yapılması gerekebilir.
  • Tüm bu işlem basamakları uygulanıp olumlu sonuç alınamazsa telefon fabrika ayarlarına geri döndürülerek yeniden sorun giderilebilir.

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android
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