Uygulama noktasından kaçarken 2 polisi yaralayan şüpheliler yakalandı

Ali ÇEVKİBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da polisin durdurduğu uygulama noktasından otomobille kaçarken, 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, dün Sav beldesindeki uygulama noktasında meydana geldi. Antalya’dan Isparta’ya gelen araçlar üzerinde yapılan uygulama sırasında polis ekipleri durumundan şüphe duyulan bir otomobili durdurdu. Otomobil ve içindeki şüphelilerin kontrolü yapılırken sürücü aracı hareket ettirerek uygulama noktasından hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçması esnasında 2 polis memuru araçla birlikte bir süre sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.

BUGÜN YAKALANDILAR

Kovalamaca sonucu otomobil Büyükhacılar köyünde ara sokakta terk edilmiş vaziyette bulundu. Gece boyu yapılan araştırmalar sonucu otomobilde bulunduğu tespit edilen sürücü E.Y. ile S.Z.Ç. ve B.Y. bugün kent merkezinde yapılan operasyonlarla farklı noktalarda yakalandı.

Şüphelilerin üzerinden 3 parça halinde 5.68 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Haklarında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve görevi yaptırmamak için direnmek ve yaralama’ suçlarından işlem başlatıldı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu kayddildi.

