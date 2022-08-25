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Uygun fiyatına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

23.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların en büyük tutkularından biri ayakkabıları. Hatta bu alanda koleksiyon yapanlara bile rastlarsınız. Pek çok farklı tasarımla karşımıza çıkan kadın ayakkabılarının bir tutku yaratması da anlaşılır bir şey aslında. Güzelliklerinin yanı sıra bu ayakkabılar bir de bütçe dostuysa daha ne istenir ki? Öyleyse "Birbirinden şık ve uygun fiyatlı ayakkabıları nereden bulabilirim?" diyorsanız doğru adrestesiniz!

Uygun fiyatına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

Ayakkabı alırken önce güzelliğine tav olursunuz. Sonrasında kalitesine ve rahatlığına bakarsınız. E bir de bütçenize uygunsa ayakkabının sizin olmaktan başka çaresi kalmaz. Hem uygun fiyatlı hem de şık ayakkabıları bulmakta zorlanıyorsanız şanslısınız, hazırladığımız listede birbirinden güzel seçenekler bulunuyor. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Yaz bitmeden DeFacto Kadın Çift Bantlı Suni Deri Sandalet'i hemen alın

Uygun fiyatlarına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

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Henüz yaz mevsimi bitmemişken sandalet giyme zamanı da geçmemişken Defacto markasının Kadın Çift Bantlı Suni Deri Sandalet'ini hemen almalısınız. Havalı görünümüyle şık bir tarz yakalayacağınız sandaleti hem etek ve elbiselerle hem şort ve pantolonlarınızla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Modelin ayağı saran yapısı ve iki adet çift bantlı kemer kısmıyla konforlu bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Kahverengi suni deriden üretilen bu şık sandalet ile güçlü bir izlenim yaratmak sizin elinizde. Senelerce kullanabileceğiniz bu zamansız ve uygun fiyatlı ayakkabıyı kaçırmayın!

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2. Kurtarıcı bir model: Soho Exclusive Beyaz-Platin Kadın Sneaker

Uygun fiyatlarına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

Hem klasik hem spor giyim tarzından hoşlanan kadınların kurtarıcı parçalarından biri de sneaker model ayakkabılar, denilebilir. Her giysinin altına hızlıca giyip çıkabileceğiniz sneaker'ların rengi de çok önemli. Üç santimetrelik düz tabanı bulunan Soho Exclusive Beyaz-Platin Kadın Sneaker, beyaz renkli tasarımını tamamlayan platin detayıyla her kıyafetinizle kombinleyebileceğiniz bir sadelikte. Birinci sınıf suni deriden üretilen ayakkabının yedi farklı renk seçeneği de mevcut. Uygun fiyatıyla sizi epey şaşırtacak ürün, her kadının ayakkabı dolabında olması gereken parçalardan biri.

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3. Her ayak şekline uygun: Polaris Bej Kadın Basic Comfort

Uygun fiyatlarına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

Polaris markasının Bej Kadın Basic Comfort modeli, genellikle orta yaşlı kadınların tarzına hitap ediyor. Her ayak şekline uygun olan ayakkabı, yumuşak tabanıyla konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Bej renkli yumuşak suni deri ayakkabı, ayağı çepeçevre sararak rahat ettiriyor. Üstelik sade tasarımı sayesinde hemen hemen her renk giysiyle de rahatlıkla kombinlenebiliyor. Yumuşak tabanı ile saatler boyunca yürünse de ayaklarda ağrı oluşturmuyor. Fiyatını görünce hemen sahip olmak isteyeceğiniz ayakkabıyı dilerseniz kendinize alabilir dilerseniz büyüklerinize hediye ederek onları sevindirebilirsiniz.

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4. Babet sevenler unutulmadı: İnci Babet Ayakkabı

Uygun fiyatlarına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

Özellikle ince ve uzun ayaklara fazlasıyla yakışan babet ayakkabılar, bir dönem her kadının tercihleri arasında yerini aldı. Düz ve çok kısa oluşuyla da tercih edilen bu ayakkabıların her zevke göre tasarlanmış modelini bulabilirsiniz. İnci markasının gümüş babeti ise daha çok kendinden ve tarzından emin, biraz da renkli bir kişiliğe sahip kadınların zevkine hitap ediyor. Işıl ışıl görünümü sayesinde yaz mevsimiyle uyum yakalayan ayakkabının altın renkli seçeneği de mevcut. Hem günlük kullanımda hem özel davetlerde tercih edebileceğiniz bu parlak babetin fiyatının ne kadar uygun olduğunu görünce şok olacaksınız.

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5. Abiyelerinizi harika şekilde tamamlayacak: Pembe Potin Kadın Topuklu Ayakkabı

Uygun fiyatlarına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

Kadınların en büyük sıkıntılarından biri de abiye giysilerin altına ona uygun tarzda bir ayakkabı bulabilmenin zorluğu. Bunun yanında bir de o ayakkabının fiyatı yüksekse her şey iyice zorlaşır. Siz de bu problemlerden yakınıyorsanız Pembe Potin Kadın Topuklu Ayakkabı'yı deneyebilirsiniz. Yakınlarda bir düğüne ya da törene davetliyseniz ve elbisenizin altına pembe renkli abiye ayakkabı arıyorsanız bu ürün tam da size göre! Şık tasarımıyla havalı bir duruş sunan stiletto, sentetik ve parlak dış materyaliyle de gözleri üzerinize çekecek.

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6. Sizi sonbahar yağmurlarından koruyacak: Kadın Şemsiye Desenli Yağmur Çizmesi

Uygun fiyatlarına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

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Yağmurun altında yavaş yavaş yürümek her ne kadar keyifli olsa da yağmura spor ayakkabılarınızla yakalanmak istemezsiniz. Bu duruma hazırlıklı olmak için uygun fiyatlı Kadın Şemsiye Desenli Yağmur Çizmesi'ni satın alabilirsiniz. Dış materyali %100 PU deriden ve su geçirmez PVC kaplamadan oluşan çizmenin iç materyalinde streç kumaş bulunuyor. "Yağmurlu havada kayar düşerim." diye de korkmayın. Çünkü ürünün tabanında kaydırmaz termo taban bulunuyor. Daha çok soğuk havalarda tercih edebileceğiniz çizmeyi sadece yağmurlu günlerde değil, bahçe işleriyle uğraşırken de kullanmayı tercih edebilirsiniz.

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7. Şık ve zarif bir tasarım: Marine Shoes Siyah Süet Kadın Bot

Uygun fiyatlarına rağmen şık bir görüntüye sahip olan ayakkabı önerileri

Yaz mevsimine uygun ayakkabı seçenekleriyle başlayan listeyi, kış mevsimine uygun bir botla sonlandırmazsak olmaz! Ayakkabı tercihleri tabii ki mevsime göre ihtiyaç dâhilinde şekil alır. Kış gelmeden ve ayakkabı fiyatları da artış göstermeden Marine Shoes Siyah Süet Kadın Bot'u mevsiminden önce oldukça uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Hem günlük hem özel günlerde kullanıma uygun ayakkabının dış kısmında süet suni deri kaplama, iç kısmında ise ayakları soğuklardan koruyan sıcak astar yer alıyor. Termo tabana sahip olan ayakkabının, her kadının rahatça kullanabileceği şekilde altı santimetrelik topuğu bulunuyor.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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