Uygun fiyatlı akıllı telefonlara veda edin: Snapdragon 875 fiyatları yükseltecek!

Amiral gemisi Android akıllı telefonların neredeyse yüzde 90'ı Qualcomm Snapdragon serisi işlemciler kullanıyor. Bu serinin son örneği ise Snadpragon 865 oldu. 2020 yılının ilk yarısında onlarca Snapdragon 865 işlemcili Android amiral gemisi telefon ile tanıştık. Ancak bunların bir kısmı rakiplerine göre daha uygun fiyatıyla ayrılıyordu. Maliyeti düşüren üreticiler, amiral gemilerini 2020 yılının ilk altı ayı boyunca fiyat/performans odağında sunmaya devam etti. Ancak WCCFtech'in haberine göre aynı şeyi 2021 yılında yapmaları pek mümkün değil.

2021'İN TELEFONLARI DAHA PAHALI OLACAK

Snapdragon 865, önümüzdeki günlerde yerini Snapdragon 875 işlemcisine bırakacak. Bu model, entegre bir Snapdragon X60 5G modele ev sahipliği yapacak. Söz konusu habere göre Snapdragon X60 5G modemi yüzünden Snapdragon 875 işlemcisi, Snapdragon 865'ten yaklaşık 100 dolar daha pahalı olacak. Yani Xiaomi, Samsung ve Oppo gibi üreticiler önümüzdeki yıl telefonları için 100 dolar daha fazla harcayacaklar.

BİR HAYALE DÖNÜŞEBİLİR

Snapdragon 875'in 100 dolarlık ek maliyeti, Xiaomi gibi fiyat / performansa önem veren üreticileri bir hayli sıkıntıya sokacak. Telefonların maliyetinin yükselmesiyle birlikte üreticiler bu artışı, fiyatlara yansıtacak. Kısacası 2020 fiyatlarına, 2021 model Snapdragon işlemcili amiral gemisi almak hayalden ibaret olacak. Sektör içinden gelen bilgilere göre ise bazı üreticilerin bu konuda bazı planları var.