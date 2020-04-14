Uygun fiyatlı amiral gemisi: Oppo Ace 2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo Find X2 ve Find X2 Pro'dan sonra bir amiral gemisi akıllı telefon daha duyurmaz diyorduk. Fakat Oppo bu anlamda hepimizi şaşırttı. Zira, Oppo dün gerçekleştirdiği duyuru ile amiral gemisi akıllı telefonu Oppo Ace 2'yi tanıttı.

OPPO ACE 2 ÖZELLİKLERİ

Oppo Ace 2 özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip. Parmak izi okuyucusu içine entegre edilen ekranın hemen altında ise amiral gemisi Android akıllı telefonlarda sıklıkla karşılaştığımız bir işlemci yer alıyor. Evet, Snapdragon 865'ten bahsediyoruz. Bu sayede 5G desteği de olan Ace 2, RAM tarafında modele göre değişen 8GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri sunuyor. Dahili depolama alanı da yine modele göre 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı opsiyona sahip. Oppo Ace 2 tüm gücünü ise 65W hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj destekli 4.000 mAh değerinde bataryasından sağlıyor. Gelelim Oppo Ace 2'nin kameralarına.

Oppo Ace 2 kamera tarafında dörtlü bir arka kamera kurulumu sunuyor. Bu kameralardan ilki 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Diğer kamera 8 MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açılı kamera olarak görev alıyor. Üçüncü ve dördüncü kameralar 2 MP çözünürlüğündeler. Bu kameralardan biri makro kamera olarak yerini alırken, diğeri ise derinlik algılama işini yerine getiriyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde.

OPPO ACE 2 FİYATI

Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile gelen Oppo Ace 2'nin fiyatı 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanı sunan modeli için 565 dolar olacak. Telefonun 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanı sunan modeli 625 dolardan; 12GB RAM + 256GB dahili depolama alanı sunan modeli ise 650 dolardan satışa sunulacak.

