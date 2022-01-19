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Uygun fiyatlı iPhone olması bekleniyor! Apple'ın 3. nesil iPhone SE planı ortaya çıktı: Nisan ya da mayıs ayında...

19.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın uygun fiyatlı ve 5G destekli olması beklenen 3. nesil iPhone SE modeli için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Ekran endüstrisinden Ross Young, 3. nesil iPhone SE için nisan ayının ikinci yarısında veya mayıs ayının başında bir lansmanın muhtemel olduğunu iddia etti.

Uygun fiyatlı iPhone olması bekleniyor! Apple'ın 3. nesil iPhone SE planı ortaya çıktı: Nisan ya da mayıs ayında...

Ekran endüstrisinin tanınan isimlerinden olan Ross Young tarafından paylaşılan bilgiler, 3. nesil iPhone SE'nin ne zaman tanıtılacağı ile alakalı bir fikir sunmayı başardı.

3. NESİL iPHONE SE NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE ROSS YOUNG'UN İDDİASI

Apple'ın tedarikçilerinin bu ay üçüncü nesil iPhone SE için ekranlar üretmeye başlayacağını söyleyen Ross Young, cihazın son montajının muhtemelen mart ayında başlayacağını ifade etti.

iPhone SE-1

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Ross Young tweet

Buna dayanarak Young, 3. nesil iPhone SE için nisan ayının ikinci yarısında veya mayıs ayının başında bir lansmanın muhtemel olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YENİ iPHONE SE'NİN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

  1. nesil iPhone SE'nin, 4.7 inçlik bir ekrana sahip olması mevcut iPhone SE ile aynı tasarımı paylaşması bekleniyor. Cihazın A15 Bionic çipiyle ve 5G ile destekleneceği söyleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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