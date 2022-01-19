Uygun fiyatlı iPhone olması bekleniyor! Apple'ın 3. nesil iPhone SE planı ortaya çıktı: Nisan ya da mayıs ayında...

Ekran endüstrisinin tanınan isimlerinden olan Ross Young tarafından paylaşılan bilgiler, 3. nesil iPhone SE'nin ne zaman tanıtılacağı ile alakalı bir fikir sunmayı başardı.

3. NESİL iPHONE SE NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE ROSS YOUNG'UN İDDİASI

Apple'ın tedarikçilerinin bu ay üçüncü nesil iPhone SE için ekranlar üretmeye başlayacağını söyleyen Ross Young, cihazın son montajının muhtemelen mart ayında başlayacağını ifade etti.

Buna dayanarak Young, 3. nesil iPhone SE için nisan ayının ikinci yarısında veya mayıs ayının başında bir lansmanın muhtemel olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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