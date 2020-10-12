Uygun fiyatlı Oppo A15 geliyor

Oppo’nun orta segment için tasarladığı uygun fiyatlı modelinin özellikleri nihayet netleşti. A15 ismiyle satışa sunulacak olan model gücünü MediaTek tarafından geliştirilen P35 yongasından alacak. Bu yonga seti minimum 3 GB RAM ile desteklenecek. Dileyen müşteriler için 4 GB’lık ikinci bir RAM opsiyonu da sunulacak.

Telefonun dahili depolama tarafında da 32 GB ve 64 GB’lık iki farklı opsiyon bulunacak. Eğer bu depolama benim için yeterli olmaz diyorsanız 256 GB’a kadar microSD kart desteğinin bulunduğunu da hatırlatalım.

Damla çentik tasarımıyla gelecek olan A15’te 720 x 1520 piksel çözünürlüğünde 270 ppi piksel derinliğine sahip 6.22 inçlik IPS LCD ekran bulunacak. Bu ekranın maksimum parlaklık değeri ise 450 nits.

OPPO A15 KAMERALARIYLA DİKKAT ÇEKEBİLİR

Telefonun arka yüzünde 13 MP’lik geniş açılı ana kameranın öncülük ettiği 2 MP’lik makro ve 2 MP’lik derinlik kamerasının eşlik ettiği 3’lü ana kamera modülü bulunuyor. Ön yüzde ise 8 MP’lik geniş açılı bir kamera yer alıyor.

4230 mAh’lik ortalamanın üzerinde olan bir pilden beslenen A15 kutudan ise 10W’lık şarj adaptörüyle beraber çıkıyor.