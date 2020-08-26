Uygun fiyatlı Realme C12 adeta yok sattı

Halihazırda Türkiye pazarında da boy gösteren Realme orta segmente hitap eden yeni modelini Hindistan’da satışa sundu. Realme’nin yeni modeli özellikle devasa bataryası, şık tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

REALME C12'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

İçerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G35 yonga seti yer alan telefon sistemini 3GB RAM ile destekliyor. 32GB dahili depolama alanına sahip olan modelde microSD kart desteği de bulunuyor.

720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik damla çentik şeklinde bir ekranla gelen telefonda Corning Gorilla Glass koruma teknolojisi de mevcut. Yüzde 81.7 civarında bir ekran gövde oranına sahip olan model 270 ppi piksel derinliğiyle de beklentileri karşılıyor.

6000 mAh’lık devasa bir bataryadan beslenen C12’nin arka kısmında 13MP’lik geniş açılı kameraya 2MP’lik siyah beyaz ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise 5MP'lik selfie kamerası bulunuyor.

10W hızlı şarj desteğine de sahip olan Realme C12 kutudan ilk çıktığında ise realme UI 1.x destekli Android 10 ile çalışıyor.

STOKLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan telefon 110 euro’luk uygun fiyatıyla yoğun ilgi gördü ve stokları saniyeler içerisinde tükendi. Realme ilk partide 60.000 adet C12 satıldığını açıkladı.

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