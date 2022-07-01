Uyku bozukluklarınız hipertansiyona yol açabilir

Düzenli olarak uyumak vücudun çok daha zinde ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak uyku sorunları ortaya çıkabiliyor. Düzenli uykunun insan sağlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, uyku bozukluğunun baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, çabuk sinirlenmek, odaklanma güçlüğü, yorgunluk gibi sorunlara yol açtığını söyledi. Dr. Gür, uyku apne sendromunun oksijen seviyesinin düşmesine, damar fonksiyonlarını etkileyerek zamanla sistemik hipertansiyon oluşmasına neden olabileceğini ve bu sebeple kalp - damar hastalıkları, beyin - damar hastalıkları, obezite ve hipertansiyon sorunu olan kişilerin tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

6 SAATTEN AZ UYUMAMAK GEREKİYOR

Biyolojik saate göre düzenli uyuyan kişinin vücudunun yenilendiğini, merkezi sinir sistemi, solunum, dolaşım, iskelet sistemi ve kasların büyük bir kısmının tamir edildiğini söyleyen Gür, beyindeki birçok bölgenin uyku ile ilişkili olduğunu ve bu bölgenin büyüme hormonu salgıladığını belirtti. Gecede altı saatten az uyumanın sağlık problemlerine neden olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları uzmanı Dr. Gür, “Ergenlik öncesinde çocukların gecede en az 10 saat, yeni doğmuş bebeklerin 18 saat uyuması gerekiyor fakat günde 10 saatten fazla uyumanın yetişkinler açısından sağlığa zararlı etkileri olabilir” dedi.

İYİ UYUYAN HASTALAR DAHA ÇABUK İYİLEŞİR

İç Hastalıkları uzmanı Dr. Mücahit Gür “Uyku ile bağışıklık sistemi ilişki içindedir; çünkü iyi bir uyku bağışıklık sisteminin güçlenmesine neden olur ancak uykusuz kişilerin daha kolay hastalandığı, hastaların da iyi uyuduklarında daha çabuk iyileştikleri herkes tarafından bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı. Uykuya dalmakta güçlük, uykuyu sürdürememek, uykuda bacak hareketleri, sürekli kabus görmek, horlamak, uykuda nefes durması, dinlenmemiş olarak uyanmak gibi şikayetlerle hastaların kliniklere başvurduğunu belirten Dr. Mücait Gür, bu durum hastada baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, çabuk sinirlenmek, odaklanma güçlüğü, yorgunluk gibi sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi.



