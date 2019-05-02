Uyku pozisyonunuz ilişkiniz hakkında ne diyor?

Uyurken eşinizle senkronize misiniz? Yapılan bir anket çalışmasına göre ayrı yataklarda uyuyan çiftlerin cinsel yaşamları daha iyi olduğu öne sürülmüştü. Peki uyku düzeniniz ilişkiniz hakkında ne söylüyor? İngiliz The Sun gazetesinde yazan ilişki uzmanı Dr. Pam Spurr, uyuduğunuz pozisyonlar, cinsel ilişkiniz hakkında ipuçları verebilir diyor. İşte çarşaflar arasındaki sırlar. DENİZ YILDIZI Erkek veya kadın, kollar ve bacaklar açık pozisyonda yatıyorsa Pam'a göre, bu şunu ortaya çıkarabilir: Deniz yıldızı duruşu tüm gücü tutabilir ve oldukça bencil olabilir. Bencilce bir yapıya sahip olabilirler. Cinsel hayatınız: Cinsel hayatınızın denizyıldızı tarzında uyuyan eş tarafından dikte edilmemesine dikkat edin. KONFOR ARAYAN Cenin pozisyonunda ya da bir yastığa sarılmış şekilde yatan kişiler eşlerine sırtı dönük şekilde yatarlar. Duygusal güvenliği arzu eden bu kişi genellikle ilişkide kendini yalnız hisseder. Bu şunu ortaya çıkarabilir: Bu şekilde uyumak, rahat arayanlara arzu ettikleri duygusal güvenlik duygusunu verir. Ancak ilişkide yalnız olduklarını açıklayabilir. Herhangi bir iletişim probleminin aralarındaki mesafe artmadan önce ele alınması çok önemlidir. Cinsel hayatınız: Seks zorlaşabilir. Bu şekilde yatan kişi ön sevişme isteyebilir ancak bunu sormaya çekinebilir. Cinsel ihtiyaçlarınız hakkında konuşun. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dünya bu akımı koanuşuyor! Zirvede Türkiye var Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız... Kadınlar duygusal, erkekler cinsel açıdan aldatıyor

ZIT KUTUPLAR Birbirlerinden uzakta, aralarında boşluk bırakan çiftler samimiyetten uzak olarak tanımlanıyor. Birbirinize karşı daha şefkatli olamayı deneyin. Bu şunu ortaya çıkarabilir: Bu şekilde uyuyarak bir samimiyet kaybı riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Potansiyel olarak birbirinizden bağımsız olduğunuzu gösterir. Eğer biriniz veya her ikiniz de küskün veya ihmal edilmiş hissediyorsanız, böyle uyumak, aranızda daha büyük bir duvar oluşturacaktır. Gündüz ilişkiniz hakkında köprüler kurmaya çalışın geceleri birbirinize sarılın. Cinsel hayatınız: Bu şekilde yatmaya devam ederseniz bir süre sonra cinsel yaşamınız kalmayabilir. GÖBEK ÜZERİ YATMA Her iki çiftinde bu şekilde yatması ilişkinin tükenmiş veya gergin olduğunu gösterir, bu nedenle derin uykuya dalmadan önce birbirlerine biraz ilgi göstermeye odaklanın. Bu, şunu gösterebilir: Bu pozisyon, bu çiftin çok yorgun ve stresli olduğu anlamına gelebilir. Ancak eğer bu sizin doğal uyku pozisyonunuzsa, sorun değil.

Cinsel hayatınız: Seks kolay ve biraz tembel olabilir, ancak çok yorgun olmadığınız sürece eğlenceli olabilir.

SEVGİYLE SARILMA Birbirlerine şefkat gösteren çiftler olarak tanımlanabilir. Bu şunu ortaya çıkarabilir: İkiniz de birbirinize karşı şefkat dolusunuz. İhtiyaçlarınıza karşı duyarlı ve muhtemelen ruh eşinizle berabersiniz. Cinsel hayatınız: Muhtemelen ikiniz şehvetli, sevgi dolu, mum ışığında sevişmeyi seven bir çiftsiniz diyor Pam. KARIŞIK MESAJ Üst gövdeler ayrıdır ancak ayakları dokunur veya dolanır .Bu şunu ortaya çıkarabilir: İlişkinizde devam eden bir güç mücadelesi olabilir. Ama iyi olan şu ki, birbirinizden vazgeçmediniz. Kesinlikle daha açık bir şekilde iletişim kurmaya gayret etmelisiniz. Cinsel hayatınız: Aranızda bir güç mücadelesi olabilir. KAŞIK POZİSYONUNDA UYUMA (KADIN ARKADA) Bu şunu ortaya çıkarabilir: İlişkinizin besleyici bir çizgisi var ve ilişkinin duygusal yönüne bakmaktan sorumlusunuz. Bu ilişkideki adamın dinlendiğini hissetmesi önemlidir. Cinsel hayatınız: Çok fazla sevgi dolu ön sevişme kesinlikle iyi cevap verecektir. KAŞIK POZİSYONUNDA UYUMA (ERKEK ARKADA) Bu şunu ortaya çıkarabilir: Adamın ilişkilerine daha geleneksel bir yaklaşım getirmesi muhtemeldir ve muhtemelen eşini korumaktadır. Bu pozisyon rahatlık ve ona bakıldığı hissi veriyor. Ancak bu geleneksel yaklaşımın, tüm kararlardan sorumlu olan eski moda bir ilişkiye yol açmadığına dikkat edin. Cinsel hayatınız: Dikkat! Geleneksel insan genellikle misyoner tarzı gibi klasik bir pozisyonu sever. Misyoner çok popülerdir ancak çiftler bundan sıkılabilir.