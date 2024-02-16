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  4. Uykusunda ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesmişti! Kan donduran vahşette cinsel taciz detayı: 'İnsan kardeşine bunu yapar mı?'

Uykusunda ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesmişti! Kan donduran vahşette cinsel taciz detayı: 'İnsan kardeşine bunu yapar mı?'

16.02.2024 15:40 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de ağabeyi Murat Can Torun'u (32) uykudayken boğazını ve cinsel organını keserek katleden Emre Torun (30) hakim karşısına çıktı. Duruşmada ağabeyinin kendisine 9 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden Torun, savunma yapmayacağını belirtti. Olay günü yaşananları da anlatan Torun, "İndirim almak için mücadele etmeyeceğim. İnsan kardeşini taciz eder mi? Hep sustum" dedi. İşte detaylar...

Uykusunda ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesmişti! Kan donduran vahşette cinsel taciz detayı: 'İnsan kardeşine bunu yapar mı?'

Kan donduran olay, 22 Nisan 2023 tarihinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204'üncü caddede bulunan bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Emre Torun ile ağabeyi Murat Can Torun arasında geçmişte yaşanan cinsel tacizi bir restoranda babasına anlattı. Babası yüzleştirmek istedi. Emre Torun o gün eve gelmedi. Ertesi gün sabah saatlerinde eve giden Emre Torun, ağabeyi Murat Can Torun'u uyurken bıçakladı. Olayın ardından elinde bıçakla sokağa çıkan Emre Torun, yaklaşık 1 kilometre ileride polis ekibi tarafından durduruldu. Torun'un polis ekibine ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine, eve polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Murat Can Torun'un cansız bedeni ile karşılaştı. Emre Torun gözaltına alınırken, Murat Can Torun'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan otopside Murat Can Torun'un boğazının ve cinsel organının kesildiği ortaya çıktı. Emre Torun ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'İNSAN KARDEŞİNİ TACİZ EDER Mİ?'

Emre Torun'un 'Tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme' suçundan yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Emre Torun, babası ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede söz hakkı verilen Emre Torun, savunmaya yapmayacağını belirterek, "İndirim almak için mücadele etmeyeceğim. İnsan kardeşini taciz eder mi? Hep sustum" dedi.

'KİMSE AĞABEYİNİ SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRMEZ'

Psikolojik tedavi görmediğini belirten Torun, olay gününü anlattı. Sanık Torun, "Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Bir kere cinsel olay oldu ama abimin beni dövdüğü, tehdit ettiği zamanlar da vardır. Kimse abisini sebepsiz yere öldürmez. Olay gününden bir gün önce babama cinsel olayı anlattım ve o gece ailemin evine gitmedim. Olayları babama anlatırken gömleğimi yırtmıştım, sabah üzerimi değiştirmek için eve gittim. Abim bana 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasını hatırlamıyorum hatırlamak istemiyorum" dedi.

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'EŞİM OLAYDAN 39 GÜN SONRA RAHMETLİ OLDU'

Tanık olarak dinlenen baba ise kardeşlerin birbirini öldürecek kadar husumeti olmadığını söyleyerek, "Murat'ın Emre'yi dövdüğünü görmedim ancak tartıştıklarını gördüm. Emre eve gelmedi. Olaydan bir gün önce onu restorana götürdüm ve birlikte alkol aldık. Emre bana, 'Abim bana 9 yaşımda cinsel istismar teşebbüsünde bulundu' dedi. Ben de ona '30 yaşına gelmişsin, neden şimdi söylüyorsun?' dedim. Emre ile Murat'ı yüzleştirmek istedim ancak Emre o gün eve gelmedi" ifadelerini kulandı. Olay günü sabah saatlerinde evden çıktığını söyleyen baba, "Ben gittikten sonra Emre eve gelmiş ve olay olmuş. Olay olduğunda evde kimse yoktu. Emre psikolojik tedavi görmedi. Murat ile Emre uyuşturucu madde kullanırdı. Şikayetçi değilim. Eşim olaydan 39 gün sonra rahmetli oldu" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen mütalaada tutuklu sanık Emre Torun'un 'Tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, sanık hakkında cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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