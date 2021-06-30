Uykusuzluk nedeni stres ise tedavisi akupunktur ile mümkün!

Uykusuzluk stres nedeniyle her insanın biyolojik saatinin bozulmasına neden olabilir. Her insanın bir biyolojik saati vardır. Belli saatlerde uykumuz gelir yatar uyuruz. Belli saatlerde dışkılama ihtiyacımızı karşılarız. Belli saatlerde acıkırız. Bu saat üzerinden gündelik ihtiyaçlar sürer gider. Biyolojik saat, insan beyninde bulunan limbik sistem tarafından düzenlenmektedir. Limbik sistem, gündelik hayatta karşılaştığımız stres uyaranlarının da üstesinden gelmemiz için boğuşan beyin bölgemizdir.
Stres uyaranları eğer güçlü hale gelirse ve limbik sistem bunu çözemiyorsa, biyolojik saatte de bozulmalar ortaya çıkar. Kafamıza taktığımız olumsuz düşünceler uykuya geçişimizi engeller veya kaliteli uyku uyumamızı engeller. Çok kısa sürelerde uyanmamıza neden olan bu durum, derin uykuya dalamamızı engellediği için sabah daha yorgun kalkmamıza neden olur.
Uykusuzluk sorunuyla karşı karşıya kaldığımız böyle durumlarda, aşırı stresten kaynaklanan uykusuzluk tedavisi için herkesin akupunktur tedavisi almasında fayda vardır. Çünkü akupunktur limbik sistemi düzenleyerek kişiyi strese karşı daha dayanıklı hale getirir.
Stres, uykusuzluk nedeni olduğu gibi tüm günü etkilemeye yetecek bir olgu haline gelebilir. Bunun için stresin kontrol altına alınması çok önemlidir. Peki kişi stres yaşadığını nasıl anlar? İşte bu soruyu yanıtlamaya yardımcı olacak stres belirtileri:
Stres kişilerde, fiziksel, zihinsel ve duygular belirtiler gözlenmesine neden olur.
Fiziksel Belirtiler:
Zihinsel Belirtiler:
Duygusal Belirtiler:
Stres tedavisi için kişinin yediklerinden uykusuna kadar pek çok hayat rutinine dikkat etmesi gerekir:
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