Uykusuzluk nedeni stres ise tedavisi akupunktur ile mümkün!

Uykusuzluk stres nedeniyle her insanın biyolojik saatinin bozulmasına neden olabilir. Her insanın bir biyolojik saati vardır. Belli saatlerde uykumuz gelir yatar uyuruz. Belli saatlerde dışkılama ihtiyacımızı karşılarız. Belli saatlerde acıkırız. Bu saat üzerinden gündelik ihtiyaçlar sürer gider. Biyolojik saat, insan beyninde bulunan limbik sistem tarafından düzenlenmektedir. Limbik sistem, gündelik hayatta karşılaştığımız stres uyaranlarının da üstesinden gelmemiz için boğuşan beyin bölgemizdir.

UYKUSUZLUK NEDENİ STRES Mİ? İŞTE TEDAVİSİ

Stres uyaranları eğer güçlü hale gelirse ve limbik sistem bunu çözemiyorsa, biyolojik saatte de bozulmalar ortaya çıkar. Kafamıza taktığımız olumsuz düşünceler uykuya geçişimizi engeller veya kaliteli uyku uyumamızı engeller. Çok kısa sürelerde uyanmamıza neden olan bu durum, derin uykuya dalamamızı engellediği için sabah daha yorgun kalkmamıza neden olur.

STRESE DAHA DAYANIKLI HALE GETİRİR

Uykusuzluk sorunuyla karşı karşıya kaldığımız böyle durumlarda, aşırı stresten kaynaklanan uykusuzluk tedavisi için herkesin akupunktur tedavisi almasında fayda vardır. Çünkü akupunktur limbik sistemi düzenleyerek kişiyi strese karşı daha dayanıklı hale getirir.

STRES BELİRTİLERİ NELERDİR?

Stres, uykusuzluk nedeni olduğu gibi tüm günü etkilemeye yetecek bir olgu haline gelebilir. Bunun için stresin kontrol altına alınması çok önemlidir. Peki kişi stres yaşadığını nasıl anlar? İşte bu soruyu yanıtlamaya yardımcı olacak stres belirtileri:

Stres kişilerde, fiziksel, zihinsel ve duygular belirtiler gözlenmesine neden olur.

Fiziksel Belirtiler:

Düzensiz uyku,

Baş ağrısı,

Diş gıcırdatma,

Çenede kasılma,

Aşırı terleme,

Kas ağrısı,

Kabızlık,

İshal,

Yorgunluk,

Yüksek tansiyon,

Kalp krizi,

Enerji yoksunluğu

Zihinsel Belirtiler:

Karar verirken zorlanma,

Konsantrasyon eksikliği,

Unutkanlık,

Zayıf hafıza,

Hata artışı,

İşin kalitesiz yapılması

Duygusal Belirtiler:

Depresyon,

Çabuk ağlama,

Kaygı,

Endişe,

Ruhsal olarak hızlı değişimler,

Öfke patlaması,

Saldırgan davranışlar,

Düşmanlık hissi,

Asabi olma,

Gerilme.

STRES TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Stres tedavisi için kişinin yediklerinden uykusuna kadar pek çok hayat rutinine dikkat etmesi gerekir:

Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek

Alkol ve kafein tüketiminden uzak durmak,

Uyku düzenini korumak,

Düzenli spor yapmak,

Strese neden olan faktörleri belirlemek,

Stres kaynaklarını ortadan kaldırarak rutine uyum sağlamaya çalışmak,

Sorunları güven veren kişilerle paylaşmak,

Psikolojik destek almak ve meditasyon yapmak,

Hobi edinmek ve bunlara zaman ayırmayı ihmal etmemek,

Sosyal aktivitelerde aktif kalmak.



