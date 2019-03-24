Uysal: Gönül belediyeciliğiyle hizmete devam edeceğiz

İSTANBUL, (DHA) - Cumhur İttifakı’nın 'Büyük İstanbul Mitingi'nde bir buçuk milyondan fazla İstanbulluya hitap eden İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Yaklaşık 1.5 sene, gururla sürdürdüğüm İBB Başkanlığı görevini inşallah, Binali Yıldırım Bey'e devredeceğiz. Biz de inşallah yine sizlerin desteğiyle, 25 yıldır hizmet yüzü görmeyen Büyükçekmece’de 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla hizmet edeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın 31 Mart Yerel Seçimleri’ne giden süreçte düzenlediği 3. ortak mitinge, bugün İstanbul ev sahipliği yaptı. Yenikapı’da düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne İstanbul’un dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Milyonlarca İstanbullu'nun buluştuğu dev mitinge; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İstanbul ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları, iş, spor, sanat, siyaset dünyasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.