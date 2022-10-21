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  4. Uyumadan önce çarşafın altına bir adet sabun koyun mucizeye inanamayacaksınız! Bir saatte etki ediyor

Uyumadan önce çarşafın altına bir adet sabun koyun mucizeye inanamayacaksınız! Bir saatte etki ediyor

21.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku temel ihtiyaçlarımız arasında bulunuyor. Uyku sırasında yaşanan problemler uykusuzluğa neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar yetersiz uykunun çok ciddi hastalık risklerini artırdığını gösteriyor. Uykusuzluğa neden olan durumlar arasında huzursuz bacak sendromu yer alıyor. Huzursuz bacak sendromunu tek bir malzemeyle çözmek mümkün olabiliyor.

Uyumadan önce çarşafın altına bir adet sabun koyun mucizeye inanamayacaksınız! Bir saatte etki ediyor

Huzursuz bacak sendromu sinir sistemi hastalığıdır. Bu sendrom bacağı istemsiz bir şekilde sallamaya neden olmaktadır. Huzursuz bacak sendromunun en olumsuz yanları arasında uykuda istemsiz bir şekilde hareket etmesidir. Bu durum bacaklarda kasılmalara ve yanmalara neden olur. İnternet Haber'in içeriğine göre sabun ile huzursuz bacak sendromunun olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz. Huzursuz bacaklar sendromu kaslarınızın asitleşmesinden kaynaklanır ve bunu düzeltmek için yani asidi engellemek için bir şeye ihtiyacınız vardır.

BİR KALIP SABUN YETERLİ

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Bu iş için en uygun olan şey bir sabundur. İşin püf noktası ayaklarınıza yanına çarşaflarınızın altına bir kalıp sabun koymak. Huzursuz duygunun bacaklarınızdan kaydığını fark edeceksiniz. Uzun vadeli bir etki oluşturmak istiyorsanız bunu her gün yapmaya çalışın. Etkileri bir saat sonra fark edeceksiniz.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

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Willis-Ekbom Hastalığı olarak da adlandırılan Huzursuz Bacak Sendromu, bacaklarda hoş olmayan veya rahatsız edici hislere ve onları hareket ettirmek için karşı konulmaz bir dürtüye neden olan uzun süreli bir bozukluktur. Huzursuz Bacak Sendromu için bilinen en önemli risk faktörü düşük demir seviyesidir. Antidepresanlar, antipsikotikler, antihistaminikler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi birtakım ilaçlar da bozukluğu tetikleyebilir.

ALTTA YATAN NEDENİ BULMAK GEREKİR

Tanı, genellikle diğer olası nedenler dışladıktan sonra kişinin semptomlarına dayanır. Huzursuz Bacak Sendromu, altta yatan sorun giderilirse çözülebilir. Aksi takdirde tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisini içerir.

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KADINLARDA DAHA FAZA GÖRÜLÜYOR

Huzursuz Bacak Sendromu hem erkeklerde hem de kadınlarda görülür ancak kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre daha fazladır. Her yaşta başlayabilir. Ciddi şekilde etkilenen kişilerin çoğu orta yaş ve üzeri yaştadırlar. Semptomlar, tipik olarak yaşla birlikte daha sık hale gelir ve daha uzun sürer.

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