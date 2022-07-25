HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uyumadan önce tüketilen bir adet muzun faydaları şaşırtıyor! İşte muzun az bilinen faydaları

Uyumadan önce tüketilen bir adet muzun faydaları şaşırtıyor! İşte muzun az bilinen faydaları

25.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzeti ve faydalarıyla sık sık tüketilmesi gereken besinlerden olan muz, içerisinde yer alan potasyum sebebiyle oldukça güçlü bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Uyumadan önce bir adet tüketildiğinde ise bakın vücutta ne oluyor...

Uyumadan önce tüketilen bir adet muzun faydaları şaşırtıyor! İşte muzun az bilinen faydaları

Dünyanın pek çok ülkesinde sevilen meyvelerden olan ve tatlılara da ayrı bir hava katan muzun insanı mutlu etmeye de katkı sağladığı biliniyor. Sabah kahvaltılarında da baş köşede yer alan bu zengin içerikli besin, içerisinde pek çok farklı vitamin barındırıyor.

MUZUN AZ BİLİNEN FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR!

İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler barındıran muz, cildi güzelleştiriyor. Cildini her an güzel, parlak, canlı ve lekelerden arınmış olarak görmek isteyenler limonun yanına mutlaka muzu yazmalı.

Limon içerisindeki C vitamini sayesinde cilt ve vücut üzerinde oldukça faydalı... Muz tıpkı limon gibi binbir faydası ile öne çıkıyor. Spor yaparken ya da halsiz hissettiğinizde bir adet muz tüketmek, kaybettiğiniz enerjinizi size geri verecektir. Gece yatmadan önce muz tüketmek ise bu faydaları iki katına çıkaracaktır.

UYUMADAN ÖNCE MUZ YENİRSE NE OLUR?

muzfayda22

İçerisinde binbir faydayı barındıran muzu gece yatmadan önce tüketmeyi unutmayın. Ancak faydalarından daha çok almak için, fazla bir tüketime girmeyin. Bu sizi gece yatarken rahatsız edebilir. Bu nedenle gece yatmadan bir adet muz tüketilmesi yeterli olacaktır.

Muz, zengin potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde kasların gevşemesini sağlayarak rahat bir uykuya yardımcı olur. Aynı zamanda da vücudun ertesi gün daha dinç olmasını sağlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sizde de olabilir! Erken dönemde hiçbir şikayet oluşturmuyor ama... Sizde de olabilir! Erken dönemde hiçbir şikayet oluşturmuyor ama...
Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...
İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecekİki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!

Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!

Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Aaron Boupendza...

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Aaron Boupendza...

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

İlginizi Çekebilir

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.