Uyurken diş sıkmaya dikkat! Çene kaslarının deformasyonuna ve baş ağrılarına etkili çözüm

Masseter kasına botoks enjeksiyonu; dişlerini gıcırdatan, sıkan ve bu nedenle dişlerini yıpratıp çok fazla diş tedavisine ihtiyaç duyan, sık sık migren ve baş ağrılarına sahip hastalar ve yüzünün şeklini, kalın çene çizgisi ve kare yüz görünümü nedeni ile beğenmeyen ve daha feminen gözükmek isteyen hastalar için idealdir.

Masseter botoks, bölgedeki baskıyı azaltır ve kasın gücünü azaltır. Bu tedavi diş hasarlarının, baş, boyun ve çene ağrılarının önüne geçer. Daha feminen bir görüntüye kavuşmak isteyen kişileri kare yüz yapısından kurtararak; oval çene yapısına sahip olmalarına yardımcı olur.

MASSETER BOTOKSU NASIL UYGULANIR?

Masseter botoksu uygularken göz önüne alınması gereken bazı önemli noktalar var. Örneğin kişilerin çene bölgesindeki kas gelişimi birbirinden farklılık gösterebilir. Bu neden ile botoksu uygulama noktası da çeşitlilik gösterecektir. Buradaki önemli nokta hekiminizin botoksu doğru alana, doğru biçimde ve doğru dozda uygulamasıdır. Masseter botoksun etkisi kişinin kas kuvvetine göre farklılık gösterebilir. Duruma göre tedavinin yenilenmesi 4,5 ya da 6. ayda gerçekleştirilebilir.

İYİLEŞME SÜRECİ NE KADARDIR?

İşlemden sonra normal botoks uygulamaları ile aynı prosedür izlenir. 4 saat boyunca başınızı öne ya da geriye çok eğmeme, gün boyunca spor yapmama ve sıcak duştan uzak durmanız tavsiye edilir. Tedaviye zarar verebileceği için 10 gün boyunca hamam, sauna, solaryumdan da uzak durulması gerekmektedir.



