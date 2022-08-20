Uyurken rahatlık isteyenlerin tercihi en iyi Bellona marka yataklar

Dünya genelinde farklı markaların ürettiği yatak modelleri, gelişen teknoloji sayesinde son derece kaliteli modeller ile karşımıza çıkıyor. Bu markalar arasında kalitesi ile tüm kullanıcıların beğenisini kazanan Bellona, tek kişilik ve çift kişilik yatak modelleri başta olmak üzere özel ölçülü yatak üretimleri ile dikkatleri üzerinde topluyor. Sizler için "Bellona en iyi yatak hangisi?" sorusunu araştırdık ve bu modelleri derledik. İşte detaylar!

1. Avrupa tasarım ödüllü bir yatakta uyumak isteyenler için: Bellona Golden Comfort 160x200 Full Ortopedik Pedli Yatak

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Bir yüzü sert, diğer yüzeyi yumuşak olarak tasarlanan Bellona Golden Comfort 160x200 Full Ortopedik Pedli Yatak, hybrid sünger teknolojisi ile üretilen yatak modelleri içinde ön plana çıkıyor. Yatak yüzeyini kaplayan Hypersoft teknolojisi ile üretilen model, ipeksi örgü kumaşı ile konfor ve estetiği bir arada sunarken "Bellona'nın en iyi yatağı hangisi?" sorusuna da cevap veriyor. Aynı zamanda hidrofilite özelliği bulunan ürün, kolay temizlenebilmesinin yanı sıra leke tutmaması ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Modelin iki yüzeyinde bulunan fermuarlı pedler, yatağın uzun süre boyunca temiz kullanılmasına olanak veriyor.

2. Konfor ve etkin kullanım bir arada: Bellona Caprice Yavrulu Baza

Misafir odaları, çocuk odaları ya da birden fazla yatağa ihtiyaç duyulan her alan için kusursuz çözümler oluşturan Bellona Caprice Yavrulu Baza, farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Standart Bellona yatak ölçülerinden ayrılan ürün, 100 x 200 cm ölçülerinde üretiliyor. Baza ve başlık ile full ortopedik olarak tasarlanan model, son derece pratik bir kullanım sunuyor. Ürün, tek kişilik yavrulu tasarımı ile ekstra yatağa ihtiyaç duyulan zamanlarda kolayca açılarak bir kişilik daha yer sağlıyor. Üstelik bazanın başlığı da kullanım alanına göre kolayca çıkarılıp yönü değiştirilebiliyor. Ürünün garanti süresi ise 5 yıl olarak belirtiliyor.

3. Tercihiniz çökmeye karşı dirençli bir yatak ise: Bellona Ecoplus Yatak Çift Kişilik 160 x 200

Sağlıklı bir uyku uyumak için hemen herkesin ihtiyaç duyduğu şey, iyi bir yatak. Özellikle ağrı problemi olan ve bedenini sıkarak uyuyanlara özel olarak üretilen Bellona Ecoplus Yatak Çift Kişilik 160 x 200, Bellona en iyi yatak arayışlarına doğrudan karşılık veriyor. Yapısı itibariyle elastik özelliklere sahip olan ürün, çökmeye karşı dirençli olarak üretiliyor. Üzerinde kullanılan bonel yay sistemi sayesinde vücut ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtıyor. Her iki yüzeyde kullanılan üstün dolgu sistemi ile rahatlığı maksimum seviyeye çıkıyor. Üstelik ürün, çift yüz kullanım olanağına da sahip.

4. Özel ölçülü tasarım isteyenlere: Bellona Caprice Yatak Özel Ölçü Geniş Çift Kişilik 140 x 200

Ortopedik yaylı yatak seçenekleri içerisinde 140 x 200 boyut seçenekleri ile üretilen Bellona Caprice Yatak Özel Ölçü Geniş Çift Kişilik, geniş seçenekler arasında yer alıyor. SL yay sistemi ile süspansiyonu yüksek yataklar arasında bulunan ürün, diğer yataklara göre daha sert yapıda üretiliyor. Her iki yüzeyin kullanılmasını sağlayan teknolojilerle tasarlanan yatak, termobond elyafları sayesinde son derece yüksek konfor sunarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Toplam 26 cm yüksekliği ile en çok tercih edilen yatak çeşitleri arasında yer alan ürün, yedi yıl garanti süresi ile satışa sunuluyor.

5. Tek kişilik seçeneklerin en iyisi olmaya aday: Bellona OrientPlus Ortopedik Yatak Tek Kişilik

Tek kişilik yatak modelleri arasında yer alan Bellona OrientPlus Ortopedik Yatak Tek Kişilik, 100 x 200 ölçü seçenekleri ile ortopedik yataklar arasında en çok tercih edilen modellerden biri. Klasik yatak tasarımlarına göre üzerinde bulunan örgü kumaşa eklenen zarif çizgiler sayesinde üst düzey görünüme sahip ürün, kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Yüksek yoğunluklu üst süngerleri ile yüksek konfor ve ergonomi sağlayan yatak, evlerin yanı sıra konaklama hizmeti veren butik işletmeler, oteller, pansiyonlar, apart ve yurtlar gibi alanlarda da sıklıkla tercih ediliyor.

6. Alternatif ölçülü bir model arayanlara: Bellona Soft Selection V-guard

Bellona'nın en özel serileri arasında yer alan Bellona Soft Selection V-guard, 150 x 200 boyutlarıyla her alanda rahatça kullanılabiliyor. Ürünün tasarımında kullanılan beş bölgeli pokit yay sistemi, modelin üst düzey yatak seçenekleri arasına girmesine olanak sağlıyor. Bir yüzü yumuşak, diğer yüzü sert yatak çeşitleri arasında alternatifli kullanım olanağı veren ürün, bu özelliği sayesinde en çok tercih edilen seçeneklerden biri oluyor. Vücut şeklini tam olarak alan yaylar ile üretildiği için uyku sırasında son derece konforlu hissetmenizi sağlıyor.

7. Maksimum rahatlık için: Bellona Yogaflex Megacell Visco Sünger 150 x 200 Çift Kişilik Yatak

Bellona Yogaflex Megacell Visco Sünger 150 x 200 Çift Kişilik Yatak, megacell viscus sünger malzemelerle üretiliyor. Şık görünümü ile dikkat çekmeyi başaran ürün, üstün teknolojiler kullanılarak üretildiği için uykudan yorgun uyanma gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Özellikle yoğun spor yapanlar ve vücut proporsiyonlarını yaşam boyu korumaya dikkat eden kullanıcılar için son derece ideal modeller arasında yer alan ürün, kalitesi ile uzun süreli kullanım vadediyor. Kapitone tasarım yerine daha düz dokuda üretilen bir model arıyorsanız bu yatağa şans verebilirsiniz.

8. Enerji seviyesini en üst seviyede tutmak isteyenlere: Bellona Bioenergy Active Yatak Çift Kişilik Ortopedik Çift Taraflı 160 x 200

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Yaşam alanlarında en çok kullanılan yatak seçenekleri şüphesiz rahatlıkları ile bilinen çift kişilik yataklar oluyor. Bu yataklar içerisindeki Bellona Bioenergy Active Yatak Çift Kişilik Ortopedik Çift Taraflı 160 x 200, hem görünümü hem üst düzey teknoloji ile üretilmesiyle ön plana çıkıyor. Bio ritmik sleep teknolojisi ile geliştirilen ürün, kumaşı üzerinde yer alan mineraller sayesinde titreşim enerjisini yayıyor ve bu sayede vücut iletişimini harekete geçiren sayılı yataklar arasında yer almayı başarıyor. Ürünü daha detaylı inceleyip bu konforu denemeye ne dersiniz?

9. Yoğun tempoda çalışanlara yönelik: Bellona Caprice Yatak Özel Ölçü Geniş Çift Kişilik 130 x 190

Yoğun iş temposunda çalışan bireylerin sıklıkla araştırdığı yatak özellikleri, genel olarak dinlenme sırasında vücudun şeklini alan seçenekler oluyor. Bellona Caprice Yatak Özel Ölçü Geniş Çift Kişilik 130 x 190, üstün üretim teknolojileri sayesinde bu beklentileri üst düzeye ulaşıyor. Thermobond elyaflı olarak tasarlanan ürün, vücut şeklini alan özel yaylı sistemleriyle kişilerin stresten arınmış bir biçimde güne başlamasına olanak veriyor. 130 x 190 ölçüleriyle üretilen model, aynı zamanda tek kişilik olarak da kullanılabiliyor. Markanın en çok tercih edilen yatak çeşitlerinden olan ürün, leke tutmayan şekilde üretildiği için kolay temizleniyor.

10. Üst düzey teknolojik özelliklerle üretilen: Bellona Kolajen Linen Yatak

Bellona'nın üst düzey özelliklere sahip yataklarından biri olarak gösterilen Bellona Kolajen Linen Yatak, 180 x 200 boyutlarıyla uyku sırasında geniş bir alana yayılmak isteyen kullanıcılara bu imkânı tanıyor. İki yıl garanti süresi ile üretilen ürün, yumuşak ve sert çift yönlü farklı kullanım alternatifleri ile hem yazlık hem kışlık yatak olarak kullanılabiliyor. Bellona en iyi yatak yorumları arasında üst sıralarda bulunan ürün, orta sertlikteki kaliteli yatak modelleri arasında gösteriliyor. Ebeveyn odaları başta olmak üzere model, konforlu bir dinlenme alanı yaratmak isteyen her yerde kullanılabiliyor.

11. Tek kişilik yataklarda da üstün kalite: Bellona Bioenergy Active Yatak Tek Kişilik Ortopedik Çift Taraflı

Bellona Bioenergy Active Yatak Tek Kişilik Ortopedik Çift Taraflı, Bellona yatak tek kişilik kategorisinde satış oranları en yüksek ürünler arasında gösteriliyor. Kullanıcılar tarafından maksimum seviyede verim alındığı belirtilen model, orta sert yapısıyla dikkat çekiyor. Ürün, evlerde ebeveyn odaları dışında genç odalarında da sık sık tercih ediliyor. Aynı zamanda tek kişilik yatak arayışında olan konaklama hizmeti veren işletmelerin de en çok tercih ettiği modeller içinde ofset form yatak gösteriliyor. Kapitone tasarımı ile oldukça rahat bir uyku imkânı veren ürün, kullanıcıların beğeni ile önerdiği yataklar içinde ilk sıralarda yer alıyor.

12. Portatif seçeneklerle daimi rahatlık: Bellona Mondi Katlanır Somya Yatak Tek Kişilik

Tek kişilik yataklar ya da çift kişilik yataklar kullanım alanları en geniş yatak seçenekleri arasında yer alırken kimi zaman mekanlarda portatif yataklara da sıklıkla ihtiyaç duyuluyor. Özellikle misafir ağırlamayı seven ev sahipleri için son derece ideal seçenekler arasında yer alan katlanabilir portatif yataklar arasında Bellona Mondi Katlanır Somya Yatak Tek Kişilik de yer alıyor. Ürün, 90 x 190 ölçüleri ve taşınabilir özellikleri sayesinde mekanlarında ekstra yatak ihtiyacı duyan kullanıcılar için eşsiz bir çözüm sunuyor. Katlanabilir yatak arayan biriyseniz bu modele kesinlikle şans vermelisiniz.

13. Hem ortopedik hem şık: Bellona OrientPlus Ortopedik Yatak Tek Kişilik

Tek kişilik yatak seçenekleri arasında tam ortopedik modelleri incelemek isteyenler için üst düzey teknolojilerle üretilen Bellona OrientPlus Ortopedik Yatak Tek Kişilik, 90 x 190 ölçülerinde tasarlanıyor. Ürün, şık kenar dizaynı ve sunduğu konforlu uyku ile en çok tercih edilen tek kişilik yatak seçenekleri arasında gösteriliyor. Marka, ürünün tasarımında kullandığı zarif detaylarla çift taraflı kullanım imkânını da kullanıcılara sunuyor. Bellona'nın en çok tercih edilen yatak seçenekleri arasında yer alan model, uygun fiyatlı Bellona yatak yorumları içinde kullanıcılar tarafından öne çıkarılıyor.

14. Stresle baş ederken maksimum hijyen: Bellona Golden Comfort 150x200 Full Ortopedik Pedli Yatak

Bellona'nın tasarım ödüllü yatağı olan Bellona Golden Comfort 150x200 Full Ortopedik Pedli Yatak, özellikle stres ve yorgunluğu ortadan kaldıran ve uyku konforunu arttırmasıyla bilinen yatak seçenekleri arasında bulunuyor. Ürünün hybrid sünger teknolojisi ile üretilmiş olması, uyku sırasında hareketlere hızlı cevap vermesini sağlarken aynı zamanda bedenin ölçülü bir biçimde desteklenmesine de olanak veriyor. Üzerinde yer alan yüksek yoğunluklu pedlerle uyku kalitesini en üst seviyeye taşıyan bu ürün, altın renkli kapitone kumaş seçenekleri ile şıklığın yanında son derece hijyenik bir uyku deneyimi yaşatıyor. Tasarımda kullanılan detaylar ise ürünün kalitesini ortaya koymayı başarıyor.

15. Okul sürecinde verimli bir dinlenme için: Bellona Okul Paketi

Bellona, yetişkinler için ürettiği yatak seçenekleri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken gençler ve özellikle okul çağındaki çocukları da göz ardı etmiyor. İçeriğinde 90x190 yatak, baza ve başlık bulunan Bellona Okul Paketi, kullanıcılar ile buluşuyor. Üstelik bu ürünler, öğrenme sürecinde yoğun ve stresli dönemler geçiren çocukların rahatlıkları düşünülüp bonner yay sistemi kullanılarak üretiliyor. Elastikiyete ve çökmeye karşı dirençli ve vücut ağırlığını dengeli bir biçimde yaylara dağıtan yatak, kalitesiyle adından söz ettiriyor. Özel havuzlama sistemi bulunan ürünün aynı zamanda her iki yüzeyinde uzanma rahatlığı sağlayan özel dolgu malzemeleri de yer alıyor.