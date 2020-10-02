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Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 07:24 | Son Güncelleme

Kilise cemaatinden insanlarla birkaç kez metamfetamin kullandığını itiraf eden papaz, bebekle şeytan çıkarma ayini yaptı.

Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı

ABD’de yaşanan olay, gelen isimsiz bir ihbarla ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğine şeytan çıkarma ayini yaptı.

18 Eylül’de Conway kasabasında, gelen bir ihbar sonucu kiliseyi kontrole giden polis, 21 aylık bir bebek buldu. Bebeğin tüm vücudunda morluklar vardı. Bebeğin annesi ve Eddie Lasker isimli papaz da bebeğin yanındaydı.

TALİHSİZ BEBEK BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

New York Post’un haberine göre kadın, polislere çocuğunun şeytan tarafından ele geçirildiğini söyledi. Doktorlar hastaneye kaldırılan çocuğun yetersiz beslenme sonucunda hastalandığını ve ayrıca beyin kanaması geçirdiğini ifade etti.

Soruşturmayı yürüten ekip, olaydan 4 gün sonra, papaza sorular sormak için evine gitti ancak Lasker evde değildi. Etrafta inceleme yapmaya başlayan polisler, papazı kuzeydeki küçük bir kasabada, benzin istasyonunun yanında, arabasının içinde buldu. Arabayı arayan ekip, bir miktar metamfetamin ve pipo buldu.

Şoför koltuğundaysa Timothy Bynum adlı başka birisi bulunuyordu. Papaz, aracında uyuşturucu ve piponun olduğunu bilmediğini iddia etti ancak Bynum, polislere uyuşturucunun papaza ait olduğunu söyledi.

Daha sonra papaz, yoğun bakımdaki çocuğun annesi ve başka kişilerle kilisede birkaç kez metamfetamin kullandığını itiraf etti. İtirafının devamında çocuğa şeytan çıkarma ayini yaptığını ancak ayini nasıl gerçekleştirdiğini açıklamayacağını söyledi.

Papazın evini arayan polis, evde pompalı tüfek ve birçok mermi buldu.

Papaz, uyuşturucu madde, uyuşturucu teçhizatı ve silah bulundurmaktan hüküm giydi ancak 7 bin 500 dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Bir sonraki duruşmanın 13 Ekim’de yapılacağı aktarıldı.


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