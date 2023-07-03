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Uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' kaçamadı! Türkiye'de olduğu belirlendi, yakalanıp İstanbul'a getirildi

03.07.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Leijdekkers'ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. Leijdekkers'ın sağ kolu olan, 'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan da kaçtığı Isparta'da yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Bignan'ın yatla Türkiye'den kaçırılma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' kaçamadı! Türkiye'de olduğu belirlendi, yakalanıp İstanbul'a getirildi

Uyuşturucu baronu Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' Isaac Bignan'ın Türkiye'de olduğu belirlendi. 13 Haziran'da düzenlenen operasyonun ardından ise Bignan'ın kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler yeniden operasyon düğmesine bastı. 'Kara Mamba'nın yakalandığı anların görüntüleri de dikkat çekti.

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KARA PARA AKLIYORLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, "Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili, İnterpol tarafından Avrupa’da kırmızı bültenle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ın paralarını aklayan şüphelilere yönelik 13 Haziran’da operasyon düzenlendi.

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KARA MAMBA DA TÜRKİYE'DEYMİŞ!

Operasyonun devamında, narkotik ekipleri Leijdekkers’ın yine kırmızı bültenle aranan sağ kolu ‘Kara Mamba’ lakaplı Isaac Bignan’ın da Türkiye’de olduğunu, operasyonun ardından kaçış planı yapmaya başladığını belirledi. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını derinleştirdi ve kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Isaac Bignan’a ve ona yardım edenlere yönelik yeniden operasyon düzenledi.

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'KARA MAMBA'YI KAÇIRMAK İÇİN TÜRKİYE’YE GELMİŞLER

Son düzenlenen operasyonda Leijdekkers’ın adamlarından olduğu belirlenen yine kırmızı bültenle aranan Hollandalı Jurean Anthony Finix ve 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Finix’in kaldığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve pasaport ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde Finix’in Isaac Bignan’ı kaçırmak için Türkiye’ye geldiğini belirledi.

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YATLA KAÇIŞ HAZIRLIĞI YAPILIYORDU

Ekipler incelemelerinin ardından Isaac Bignan’ın eşiyle birlikte Muğla’nın Fethiye ilçesinde saklandığını saptadı. Bignan’ın buradan bir yatla yurt dışına kaçırılacağı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için 25 Haziran’da operasyon için düğmeye bastı. Isaac’ın yanındakilerle birlikte Isparta’ya gittiğini saptayan narkotik polisi, burada şüphelilere baskın yaptı. Baskında Isaac Bignan, Ö. K. ve M. P. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul’a getirildi.

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8 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda suikast silahı, çelik yelek, takip gözlem cihazı, para vakumlama cihazı, çok sayıda pasaport, cep telefonu ve para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 kişi tutuklandı.

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(DHA)

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