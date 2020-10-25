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Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 345 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım Fevziçakmak Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen E.G.

Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 345 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım Fevziçakmak Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen E.G. ve O.G. isimli şahıslara ait adreste arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 345 kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, O.G. ve E.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile bağlantısı tespit edilen B.E. de gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. O.G. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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