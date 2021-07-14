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Uyuşturucu krizine girdi, ortalığı birbirine kattı

14.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da uyuşturucu bağımlısı Nurten M. (26), annesi Gülçin A.’dan (51) uyuşturucu parası alamayınca sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları kırdı. Kendisine de zarar veren Nurten M.'nin annesi Güçin A. da görüntü çeken gazetecilere saldırdı.

Uyuşturucu krizine girdi, ortalığı birbirine kattı

Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bedensel engelli kızı Gamze M. (34) ile birlikte yaşayan Gülçin A.’nın diğer kızı Nurten M., yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladı. Zaman zaman krize giren ve annesiyle ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen Nurten M., uyuşturucu parası almak için ailesini defalarca tehdit etti. Günün belirli saatlerinde uyuşturucu krizine giren Nurten M., evdeki eşyaları kırıp, ailesine saldırmaya başladı.

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DAHA ÖNCE DE TEDAVİ GÖRDÜ

Nisan ayında, ailesinin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri, bağımlı Nurten M.'yi tedavi olması için Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne (AMATEM) götürdü ancak Nurten M. eve geri gelip, uyuşturucu parası alabilmek için ailesine saldırdı. Dün de Gamze M., polise, bağımlı kardeşinin yine kendilerine zarar verdiğini bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören Nurten M., evin damına çıkıp kendisine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ANNESİ GAZETECİLERE SALDIRDI

Polis ekiplerinin ikna edip aşağı indirdiği Nurten M., sinir krizi geçirip ablası Gamze M. ile tartışmaya başladı. Bu sırada anne Gülçin A., kızlarını bırakıp olayı görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Kameraya vurup, kameramanı da darbeden kadın, polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Nurten M. ise bir süre sonra ikna edilerek hastaneye götürüldü.

DHA

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