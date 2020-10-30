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Uyuşturucu operasyonlarında 52 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 52 şüpheliyi yakaladı.

Uyuşturucu operasyonlarında 52 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 52 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 19 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kg esrar maddesi, 769 gr metamfetamin maddesi, 135 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 52 şüpheli yakalandı. Yakalanan 52 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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