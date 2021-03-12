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Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama, 2 adli kontrol

12.03.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklandı, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklandı, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, 2 bin 821 adet sentetik ecza hap, 157,39 gram metamfetamin maddesi, 20,21 gram esrar maddesi, 4,37 gram bonzai, 1,35 gram kokain maddesi, 1 adet captagon, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 TL para ele geçirildi.
10 Mart Çarşamba sabahı yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mert C.Ö, Kaan C.Ö, İlhan A, Cüneyt G, Faruk M ve Hakan K. tutuklanırken, M.T. ve F.İ ise adli kontrol ile serbest kaldı.

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