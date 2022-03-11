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  4. Uyuşturucu operasyonunda ilginç anlar! Pitbullu torbacı, çocuklar gibi ağladı

Uyuşturucu operasyonunda ilginç anlar! Pitbullu torbacı, çocuklar gibi ağladı

11.03.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gündüz vakti gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ilginç anlar yaşandı. Baskın düzenlenen ve çevresinde Pitbull cinsi köpeklerin de evde uyuşturucu yakalatan torbacı, "Benim değil" dedi ve ağlamaya başladı.

Uyuşturucu operasyonunda ilginç anlar! Pitbullu torbacı, çocuklar gibi ağladı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinin çevresine pitbull cinsi köpekler yerleştiren satıcı, satmaya çalıştığı bonzai ele geçirilince "O benim değil” diyerek ağladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 4 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, gündüz vakti operasyon için düğmeye bastı ve 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

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ÇEVREYE PİTBULL YERLEŞTİRMİŞ

Polisin Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Yılmaz K.’nin (40) adresine baskın yaptığında zanlıların evin her tarafına Pitbull köpekleri yerleştirdiği görüldü. Narkotik ekipleri özel harekat polisinin de yardımıyla köpekleri atlatıp eve baskın yaptı. Baskında Yılmaz K. ve evin dam bölümündeki odada bulunan Orhan Y. gözaltına alındı.

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AĞLAMAYA BAŞLADI

Polis, Orhan Y.’nin bulunduğu odada hassas burunlu narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 24.90 gram bonzai ele geçirdi. Orhan Y. ise “O benim değil” diyerek ağlamaya başladı. Polis Orhan Y.’ye ters kelepçe takıp gözaltına aldı. Zanlıların evlerin damına dikenli tel örgü çekerek polisin gelmemesi için de önlem aldığı görüldü.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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Adana
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tiplere bak.. hiçbir şey olmasa tipsizlikten 6 ay ceza yemesi lazım...
sahtekarlığından ağlamıştır üçkağıtçı bunların hepsi gözlerinin yaşına bakmayın tıkın kodese

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