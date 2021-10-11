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Uyuşturucu operasyonunda şaşırtan detay! Naneyle kamufle etmişler

11.10.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu ticareti yapan kişileri tespit eden ekipler, Kuzey Marmara otobanında bir tıra operasyon düzenledi. Nefes kesen anlarda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda şaşırtan detay! Naneyle kamufle etmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahısların tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. İl sınırına girdikten sonra İstanbul-Kocaeli arasındaki Kuzey Marmara Otobanı’nda seyir halinde olan uyuşturucu yüklü tıra 8 Ekim gecesi operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU KOKUSUNUN DIŞARI SIZMAMASI İÇİN NANEYLE KAMUFLE EDİLMİŞ

Çuvallar içerisinde koku sızmaması için naneyle kamufle edilmiş halde 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan operasyon anları polis tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde narkotik polislerinin aracı takip etmesi, operasyona start verilmesiyle seyir halinde olan aracın etrafının çembere alınarak durdurulması yer alıyor.

Operasyon kapsamında yakalanan tır sürücüsü, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Kuzey Marmara Otobanında tırda nanelerin arasına gizlenmiş vaziyette ele geçirilen ve ülkeye İran üzerinden sokulduğu tahmin edilen eroin ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Polisi Yakalar. İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda; 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum” mesajıyla duyurmuştu.

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