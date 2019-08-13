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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eskişehir’e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eskişehir’e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 19,74 gram kokain uyuşturucu maddesi, 0,63 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs adliyede

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