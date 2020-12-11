HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

11.12.2020 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracında 250 adet uyuşturucu hap elde edilen şüpheli şahıs, tutuklandı.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurmuştu.Şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan C.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada; 250 adet ekstasy hap ele geçirilerek C.Ö., gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracında 250 adet uyuşturucu hap elde edilen şüpheli şahıs, tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurmuştu.
Şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan C.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada; 250 adet ekstasy hap ele geçirilerek C.Ö., gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldıAntalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı
KYK borcu faizleri siliniyor mu?KYK borcu faizleri siliniyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Dünyaya geldiği gün annesi tarafından terk edilmişti! Gözyaşları içinde defnedildi

Cenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Devlet hastanesinde yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.