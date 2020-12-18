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Uyuşturucudan serbest kalan gencin evinde kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

18.12.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucudan serbest kalan gencin evinde kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

Samsun’da bir hafta önce uyuşturucu ile yakalanıp mahkemece serbest bırakılan gencin evinde paket paket kokain, ekstasy hap, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta önce C.K.

Samsun’da bir hafta önce uyuşturucu ile yakalanıp mahkemece serbest bırakılan gencin evinde paket paket kokain, ekstasy hap, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta önce C.K. adlı genci yanında arkadaşı ile birlikte bir araçta uyuşturucuyla yakaladı. Adliyeye sevk edilen C.K. ve arkadaşı uyuşturucu ticareti suçundan çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.K.’nin irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisini alarak Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki bekar evi olarak kullandığı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 9 paket halinde 155,84 gram kokain, bin 536 adet ekstasy hap, 6,19 gram ekstasy tozu, 2 paket halinde 23,49 gram esrar maddesi ve 2 bin 375 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucudan serbest kalan gencin evinde kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

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