HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyuşturucuyu deney tüplerine gizledi! Yakayı ele verdi

Uyuşturucuyu deney tüplerine gizledi! Yakayı ele verdi

28.04.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, deney tüpü içerisine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uyuşturucuyu deney tüplerine gizledi! Yakayı ele verdi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede H.B. isimli bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, H.B.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, deney tüplerine gizlenmiş halde 209 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 480 TL ele geçirildi.

fewghe

Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan H.B., tutuklandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenaze defninde kavga çıktı: 1 kişi öldü!Cenaze defninde kavga çıktı: 1 kişi öldü!
Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırıHırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırı
Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçtiSeçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti
Anahtar Kelimeler:
Ödemiş uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!

Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!

İddialı poz! Görenler "Altına bir şey giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına bir şey giymeyi unutmuş" dedi

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

İzmir'de lüks sitede çıkan yangını misafir fark etmiş

İzmir'de lüks sitede çıkan yangını misafir fark etmiş

Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.