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Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlamışlar: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan uyuşturucu zanlıları, yakalanmaması için uyuşturucu maddeleri sarımsaklarla bantladıkları ortaya çıktı.Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ’sarımsak operasyonu’ gerçekleştirdi.

Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlamışlar: 2 gözaltı

Zonguldak’ta polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan uyuşturucu zanlıları, yakalanmaması için uyuşturucu maddeleri sarımsaklarla bantladıkları ortaya çıktı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ’sarımsak operasyonu’ gerçekleştirdi. Uyuşturucu maddeye yönelik yapılan operasyonda T.K. ve U.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık bir kilograma yakın uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 2000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucu maddeleri narkotik kopeği ’Dark’ın bulamaması için sarımsaklarla bantladıkları ortaya çıktı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlamışlar: 2 gözaltı

Uyuşturucuyu sarımsaklarla bantlamışlar: 2 gözaltı

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