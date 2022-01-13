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Uyuyan güzel kadar huzurlu uyumak artık hayal değil! İşte güzellik uykusunun sırları...

13.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku, kabul etmesi zor olsa da insan ömrünün üçte birini kapsayan geniş bir aktivite. Güne dinç başlayabilmek, yapmanız gerekenler için gereken enerjiyi depolayabilmek, zihninizi ve bedeninizi rahatlatabilmek adına güzel bir uyku şart. Gelin, en kaliteli uyku için bilmeniz gerekenlere birlikte göz atalım.

Uyuyan güzel kadar huzurlu uyumak artık hayal değil! İşte güzellik uykusunun sırları...

Öncelikle “Uyku nedir?” sorusuna cevap verelim. Uyku, bedenin dinlenme hali olmasının yanı sıra gün içinde çalışan vücudun kendini yenilemesi için mükemmel bir fırsat. Peki, sağlıklı bir uyku için ne kadar süreye ihtiyacınız var? İdeal uyku süresi, yaşa ve kişiye göre değişmekle beraber yetişkinler için ortalama süre 7 saat ve üzeri. Bu sürenin altında kalmak kaliteli bir uykudan ödün vermek anlamına geliyor.

VERİMLİ BİR UYKU İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Uyku problemi yaşamamak adına dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.

  • Uykudan önceki 2 saat içerisinde alkol, sigara, kahve ve yemek tüketmemelisiniz. Bunlar uyku düzeninizi ve uykudan aldığınız verimi olumsuz yönde etkileyecek, hatta parçalı uyumanıza sebep olabilecek etmenler.

  • Uykuya dalamıyorsanız yatakta beklemeyin. Maalesef sık yapılan hataların başında gelen bu durum oldukça yararsız. Uykunuz geldiği zaman yatağa girmeyi bir kural haline getirin.

  • Uykunuz varsa herhangi bir teknolojik aletle yatağa girmeyin. Aksi takdirde tablet veya telefonunuzun ışığı uykunuzu kaçırarak sonraki gününüzü mahvedebilir.

  • Son olarak odanızdaki ışığa dikkat edin. Mümkünse ışıksız bir ortamda uyuyun. Böylece beyninizin REM uykusuna verimli bir şekilde geçmesine ve kendini yenilemesine olanak tanıyabilirsiniz.

UYKUYA DALAMIYORSANIZ ALTERNATİF YOLLAR DENEYİN

  • Eğer uyku sorununuz için medikal bir tedavi almıyorsanız bitki çayları sizin için mükemmel bir çözüm olabilir. Uykunuzu getirecek ve sizi daha verimli uyutacak papatya çayı, rezene çayı, passiflora çayı, melisa çayı, lavanta çayı, anason çayı, kedi otu çayı, ıhlamur çayı gibi içecekler sakinleştirici etkisiyle uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

  • Tüm bu bitkisel çayları içmek istemiyorsanız kokularından faydalanabilirsiniz. Yastığınıza damlatacağınız birkaç damla lavanta yağı, kedi otu yağı, adaçayı yağı veya papatya yağı ile verimli ve deliksiz bir uyku mümkün.


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