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  4. Uyuyarak 111 bin TL kazandı!

Uyuyarak 111 bin TL kazandı!

17.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Uyuyarak 111 bin TL kazandı!

Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı uyuyarak 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı.

Video oyunu odaklı canlı yayın platformu olan Twitch oldukça ilginç bir yayına ev sahipliği yaptı.

Asian Andy isimli bir Twitch yayıncısı canlı yayında uyuyarak hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu.

Tech Times’ta yer alan habere göre, Los Angelas'ta yaşayan 26 yaşındaki Andy, "Text-to-speech" olarak bilinen sesli komut özelliğini aktif hale getirdi.

Kullanıcılar her bağış yaptığında gönderdikleri mesaj sesli bir şekilde okundu.

İzleyiciler yayıncıyı uyurken rahatsız etmek için çok sayıda bağış yaptı.

Asian Andy’yi uyandırmak için o kadar çok bağış yapıldı ki yayıncı uyuduğu anlarda 16 bin dolar (111 bin TL) kazandı.

Ancak uyuyarak para kazanan ilk yayıncı elbette Asian Andy değil.

Alex Shannon isimli bir yayıncı da lüks yerlerde uyuyarak geçtiğimiz dönemdeler gelir elde etmişti.

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