Uzak durmanız gereken ölümcül bitkiler! Bu bitkiye dokunduğunuz anda ölüme neden oluyor

Birçok tehlikeli bitkinin süs olarak yetiştirildiğini ve sadece ormanda değil evlerimizde ve bahçelerimizde de bulunabileceğini hatırlatıyoruz. Dikkatli olun!
Oluştuğu yer: Nemli noktaları veya bataklıkları tercih eder. Birkaç düğün çiçeği türü vardır ve çoğu zehirlidir.
Neden tehlikelidir: Ciltte kabarcıklar bırakabilen kostik öz içerir. Mukoza zarlarıyla temas ettiğinde öksürük ve gırtlak spazmlarına neden olur. Öz gözünüze kaçarsa, geçici körlüğe neden olabilir.
Oluştuğu yer: Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da. Bataklıklar ve nehir kenarları gibi ıslak yerlerde yetişir. Su baldıranı havuç gibi kokar ancak kendinizi yanıltmanıza izin vermeyin: Dünyadaki en zehirli bitkilerden biridir. Akraba türlerden kolayca ayırt edilemez; güvenli tarafta olmak için nemli yerlerde yetişen benzer görünümlü bitkilere dokunmayın.
Neden tehlikeli: Zehirlenme belirtileri mide bulantısı, nöbetler ve kalp rahatsızlığını. Hatta ölüme bile neden olabilir.
Nerede oluşur: Tropikal ve subtropikal bölgelerde. Peyzaj tasarımında kullanılır ve ev bitkisi olarak tüm dünyada yetiştirilir. Zakkum, kokusu ve güzel pembe veya beyaz çiçekleriyle bizi baştan çıkaran bir bitkidir.
Neden tehlikelidir: Kalp atış hızınızı değiştirebilen ve mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik ve hatta ölüme neden olabilecek kalp glikozidleri içerir. Bir efsaneye göre, Napolyon'un askerleri bir zamanlar zakkum dalları ve üzerinde kavrulmuş et kullanarak ateş yaktılar. Sabah bazıları uyanmadı.
Oluştuğu yer: Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da. Güzel mor, mavi ve sarı çiçekleri nedeniyle dekoratif amaçlı yetiştirilmektedir. Uzun boylu ve göz alıcı bir bitkidir.
Antik dünyada okları zehirlemek için kullanılıyordu. Arılar bile aconite poleni toplarlarsa kendilerini zehirleyebilirler.
Neden tehlikelidir: Çok toksiktir. Kardiyak aritmi, uyuşukluk, göz kararması ve ölüme neden olur.
Oluştuğu yer: Kuzey ve Orta Amerika, Avrupa ve Güney Rusya'da.
Jimsonweed, patates veya domatese benziyor, bu şaşırtıcı değil çünkü yakın akrabaları. İçinde siyah tohumlar bulunan dikenli kapsüllü meyveler ile göze çarpmayan bir bitkidir. Beyaz çiçekleri sersemletici bir koku yayar.
Neden tehlikelidir: Çarpıntıya, yönelim bozukluğuna ve deliryuma neden olan alkaloidler içerir. Ağır vakalarda ölüm veya koma mümkündür. Birçok halkın şamanları bu bitkiyi ritüellerinde kullandı.
Devasa ve oldukça etkileyici görünen bir bitkidir, ancak yanında fotoğrafınızı çekmemeye dikkat edin.
Neden tehlikelidir: Bazı türler, güneş ışığı altında ağrılı kabarcıklara neden olan furanokumarinler içerir. Elinize biraz yaban otu özü bulaşırsa, yıkayın ve yaklaşık 2 gün güneş ışığından koruyun.
Oluştuğu yer: Her yerde. Evlerimizde bile sıklıkla görülebilir.
Euphorbia cinsine çok sayıda tür dahildir. Genellikle çok farklıdırlar: bazıları kaktüslere benziyor, bazıları çiçeklere benziyor. Çocuklarınıza, saksıda yetişseler bile tanımadıkları bitkilere dokunmamalarını öğretin.
Neden tehlikelidir: Öz, daha sonra isteksizlik, şişlik ve ateşle birleşen kabarcıklar bırakır.
Oluştuğu yer: Avrupa, Rusya ve ABD'de yetiştirilmektedir.
Birçok ülkede ravent, turta, salata ve sos yapmak için kullanılır. Hatta bazıları ham saplarını kemirmeyi sever.
Neden tehlikeli: Bu bitkinin yapraklarının ve köklerinin büyük miktarda oksalik asit içerdikleri için yenmemesi gerektiğini herkes bilmiyor. Boğazda ve gözlerde yanmaya, böbrek taşlarına, mide bulantısına ve ishale neden olabilirler.
Oluştuğu yer: Kuzey Afrika, Avrupa, Güney Rusya, Küçük Asya ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde.
Güzelavrat otu, siyah meyveleri ve pembemsi çiçekleri olan bir çalıya benziyor. Göz bebeğinin genişlemesine neden olan bir alkaloid olan atropin içerir. Orta Çağ'da, gözleri daha çekici hale getirmek için belladonna damlaları kullanıldı. Günümüzde göz ameliyatları sırasında benzer damlalar kullanılmaktadır.
Neden tehlikelidir: Hafif zehirlenme, ağızda çarpıntıya, kuruluğa ve yanmaya neden olur. Şiddetli zehirlenme, bilinç kaybına ve bazen kramplara ve ölüme neden olur.
Oluştuğu yer: Tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerde. Sıra dışı görünümünden dolayı süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, hint yağı yapmak için hint fasulyesi kullanılır. Ancak endişelenmeyin: ısıl işlem tüm toksinleri yok eder.
Neden tehlikelidir: Muhtemelen var olan en tehlikeli bitki. Son derece toksik bileşikler içerir: risin ve risinine. Tohumlar özellikle ölümcül: sadece 4-7 tanesini yemek ölüme yol açacaktır. Daha küçük dozlar, risin vücut dokularını tahrip ettiği için sağlığa onarılamaz zararlar verir.
Bu meraklı bitki sizi öldüremez, ama bir korku filmi sahnesine benzemiyor mu?