Uzak durmanız gereken ölümcül bitkiler! Bu bitkiye dokunduğunuz anda ölüme neden oluyor

Birçok tehlikeli bitkinin süs olarak yetiştirildiğini ve sadece ormanda değil evlerimizde ve bahçelerimizde de bulunabileceğini hatırlatıyoruz. Dikkatli olun!

DÜĞÜN ÇİÇEĞİ

Oluştuğu yer: Nemli noktaları veya bataklıkları tercih eder. Birkaç düğün çiçeği türü vardır ve çoğu zehirlidir.

Neden tehlikelidir: Ciltte kabarcıklar bırakabilen kostik öz içerir. Mukoza zarlarıyla temas ettiğinde öksürük ve gırtlak spazmlarına neden olur. Öz gözünüze kaçarsa, geçici körlüğe neden olabilir.

SU BALDIRANI

Oluştuğu yer: Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da. Bataklıklar ve nehir kenarları gibi ıslak yerlerde yetişir. Su baldıranı havuç gibi kokar ancak kendinizi yanıltmanıza izin vermeyin: Dünyadaki en zehirli bitkilerden biridir. Akraba türlerden kolayca ayırt edilemez; güvenli tarafta olmak için nemli yerlerde yetişen benzer görünümlü bitkilere dokunmayın.

Neden tehlikeli: Zehirlenme belirtileri mide bulantısı, nöbetler ve kalp rahatsızlığını. Hatta ölüme bile neden olabilir.

ZAKKUM

Nerede oluşur: Tropikal ve subtropikal bölgelerde. Peyzaj tasarımında kullanılır ve ev bitkisi olarak tüm dünyada yetiştirilir. Zakkum, kokusu ve güzel pembe veya beyaz çiçekleriyle bizi baştan çıkaran bir bitkidir.