Uzaktan çalışan kişiler için: Zoom for Home

Zoom for Home, uzaktan çalışmada verimliliğe katkıda bulunarak kurum ve firmaların yeni normal sürece kolaylıkla uyum sağlamasına yardımcı olacak.

Araştırmalar gelecekte iş yapış süreçlerinin sanal ve yüz yüze görüşmelerin iç içe geçtiği bir yapıda olacağını öngörüyor. IBM tarafından yakın zamanda gerçekleşen ankette katılımcıların %81’i, bir müddet daha uzaktan çalışmayı tercih edeceklerini belirtiyor. Ankete katılanların %61’i ise uzaktan çalışmanın birincil çalışma şekli olması gerektiğini söylüyor.

Dünyanın dört bir yanından büyük şirketler yaptıkları açıklamalarda çalışma şekillerinde KOVID-19 öncesi döneme dönüş yapmayı öngörmediklerini duyurmuştu. Morning Consult tarafından uzaktan çalışanlar arasında yapılan bir diğer araştırma; sanal toplantıların en az kişisel toplantılar kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Zoom for Home çözümü hem uzaktan hem hibrit çalışma ihtiyaçlarını karşılayarak çalışanların uyum sürecini kolaylaştırıyor.

TÜM İLETİŞİM ARAÇLARI TEK ÇATI ALTINDA

Pazara sürülecek ilk donanım Zoom for Home – DTEN ME olacak. İletişim ve iş birliği odaklı inovatif donanım çözümleriyle öne çıkan DTEN ile ortaklığa giden Zoom; sürükleyici ve üretken iş alanları yaratma parolasıyla hareket edecek.