Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

COVID-19 salgını tedbirleri arasında yer alan okullar, Bakan Selçuk’un açıklamalarından sonra tekrar gündeme geldi. 1 yılı aşkın süredir öğrenciler eğitimlerine EBA TV ve EBA internet adresi üzerinden devam ediyordu. Bir süredir gündemde yer alan, okulların uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçmesi konusundan sonra bu sefer de uzaktan eğitimin kalıcı olup olmayacağı tartışılmaya başlandı.

UZAKTAN EĞİTİM KALICI MI OLACAK?

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" dedi.

Uzaktan eğitim döneminin, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdiğini söyleyen Selçuk, "Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü" ifadesini kullandı.