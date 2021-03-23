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  4. Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

23.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

COVID-19 önlemleri kapsamında, milyonlarca öğrenci bir senedir eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde çevrimiçi yollar ile devam ediyor. Bu süreçte EBA altyapısının güçlendirildiğini belirten Bakan Ziya Selçuk, salgın bitse de uzaktan eğitimin kalıcı olacağını ifade etti. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim için gerekli olan altyapıyı güçlendirdiklerini ve hibrit model konusunda yeterli deneyime sahip olduklarını belirtti.

Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Bakan Selçuk’tan açıklama

COVID-19 salgını tedbirleri arasında yer alan okullar, Bakan Selçuk’un açıklamalarından sonra tekrar gündeme geldi. 1 yılı aşkın süredir öğrenciler eğitimlerine EBA TV ve EBA internet adresi üzerinden devam ediyordu. Bir süredir gündemde yer alan, okulların uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçmesi konusundan sonra bu sefer de uzaktan eğitimin kalıcı olup olmayacağı tartışılmaya başlandı.

UZAKTAN EĞİTİM KALICI MI OLACAK?

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" dedi.

eba tv

Uzaktan eğitim döneminin, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdiğini söyleyen Selçuk, "Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlığımızın hâlihazırda var olan altyapısı, uzaktan eğitimin başlaması ile daha da güçlendirilerek öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından daha sık kullanıldı. EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi. Uzaktan eğitimde küçük yaş grubundaki öğrencilerimizde, gelişim düzeyinin getirdiği faktörlere bağlı olarak bazı zorluklar yaşandı. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime daha kolay adapte oldu. Süreci daha kolay yönettik.” Açıklamalarında bulundu.

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Ziya Selçuk
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