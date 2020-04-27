Uzaktan eğitimde motivasyonu artıracak 7 öneri

Evde birçok anne, bu süreçte kendini bir yandan da ‘öğretmen’ rolünde bulurken, çocuklarını derse odaklayamamaktan yakınıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan “Koronavirüs sürecinde çocuk ve ergenlerin dikkatlerini ders içeriğine odaklamalarını sağlamada ve uzaktan eğitim sürecinin tatil olmadığını fark ettirmede ebeveynlere önemli görevler düşüyor. Uzaktan ve çevrim içi verilen eğitim de sınıf ortamındaki kadar dikkat ve konsantrasyon gerektirdiği için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor” diyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan uzaktan eğitimde çocukların motivasyonunu sağlamanın 7 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. ÇALIŞMA ORTAMINI DÜZENLEYİN Her çocuğun ders çalışmak için belirli bir alanı ve masası olmalı. Çocuğunuzun çalışma ortamının yeterince aydınlanmasına, çevrede görsel ve işitsel çeldiricilerin olmamasına özen gösterin. Görsel çeldiricilere duyarlı olan çocuklarda çevresel görüş alanının karton bölmelerle sınırlandırılması, bedensel çeldiricilere hassas çocuklarda ise oturuş pozisyonunun yastık, minder ve benzeri desteklerle düzenlenmesinde fayda var.

EKRAN KARŞISINDA GEÇİRDİĞİ ZAMANI DÜZENLEYİN Ders dışında ekran karşısında geçirdiği zamanı düzenleyin. Yemek masasında cep telefonlarını bulundurmamaya, oyun ve eğlence için belli bir süre belirlemeye, geceleri yatmadan en az yarım saat önce evdeki telefon, tablet ve akıllı telefonların kapatılmasına özen gösterin. Uzaktan eğitim sırasında ders kaynağı dışında çevrede telefon/ tablet bulundurmayın. Çocuğunuzla günlük planını ve yapması gerekenleri birlikte hazırlayın ve ancak bu görevlerini tamamlandıktan sonra oyun ve eğlenceye zaman ayırabileceğinin altını çizin. ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME BİÇİMİNİ BELİRLEYİN Her çocuk ders içeriğini kendine özgü biçimde öğrenir. Çocukların temel olarak görsel, işitsel ve dokunsal/ kinestetik öğrenme biçimleri baskın olanlar şeklinde sınıflandırılabileceği düşünülmektedir. Görsel öğrenme biçimi baskın olan çocuklar; çizerek ve yazarak daha iyi öğrenirler. Bu çocuklarda not alırken farklı renklerde kalemler kullanmak, ders içeriğini animasyonlar ve filmlerle desteklemek dikkatlerini toplamalarını kolaylaştırabilir. İşitsel öğrenme biçimi baskın olan çocuklarda ders içeriğinin ses kaydının yapılması ve bu kaydın bir kaç defa dinlenmesi, çalışılan materyalin evdeki bir başkasına anlatılması faydalı olabilir. Dokunsal öğrenme biçimi baskın olan çocuklarda ise ders içeriğinin maketlerinin yapılması, evdeki eşya/ oyuncaklarla canlandırılması veya taklitlerinin yapılması dikkatlerini toplamalarını sağlayabilir.

GÜNLÜK TUTMALARINI SAĞLAYIN Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan “Uzun dönemde planlama yapmak, ders içeriği ve günlük yaşamın organize edilmesi, düşünce ve duyguların zaman içerisinde değişebileceğinin fark edilmesi gibi gelişim basamaklarının kazanımında düzenli olarak günlük tutmak oldukça faydalıdır. Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar düzenli bir günlük tutması, bu günlüğe o gün için düşünceleri, duyguları ve öğrendiklerini kısaca not alması fayda sağlayacaktır” diyor. TATİL OLARAK ALGILAMAMASINI SAĞLAYIN Uzaktan ve çevrim içi eğitimde yaşanabilecek en önemli sorun, sürecin uzun bir tatil olarak algılanması. Bu sorunu önlemenin en kolay yolu ev içinde zaman ve mekanları sınırlandırmak olacaktır. Ev içerisinde çocuğunuzun ders çalıştığı, oyun oynadığı ve spor yaptığı yerlerin mümkün olduğu kadar birbirinden ayrı olmasına ve ayrı kalmasına dikkat edin. Ders saatlerinin dışında kalan zamanları mümkün olduğu kadar önceden planlayıp, yapılandırmayı deneyin. Çocuğunuzun her etkinlik arasında en az 5- 10 dakika kadar boş zamanı olmasını sağlayın. Bu molalar farklı etkinliklere uyum sağlamasını ve dikkatini odaklamasını kolaylaştırabilir.