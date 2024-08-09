Uzaktan kumandalı aracıyla ceza yedi! Ankara'da herkesi şaşkına çeviren olay: "Böylesini ilk defa görüyorum"

En büyük hobisi, uzaktan kumandalı oyuncak arabalar olan Ankara'da yaşayan Zeki Can Özgökmen; boş vakitlerinde de o arabaların videolarını çekip, sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Son olarak iki arkadaşıyla birlikte Kızılay metro çarşısında uzaktan kumandalı aracıyla oynarken o anları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Her şey normal gibiydi, ancak dakikalar sonra genç adamın yanına görevliler geldi.

ÖZGÖKMEN'E 'OYUNCAK ARABA' CEZASI

Bulunduğu yerde çekim yapmanın yasak olduğu söylendi ve Özgökmen'e 400 TL para cezası kesildi. Genç adama "istasyonlarda para toplama" maddesinden ceza kesildiği öğrenilirken, Özgökmen "Para toplamıyorduk, eğleniyorduk" dese de görevlileri ikna edemedi.

"BÖYLE BİR CEZAYI İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Show Haber'e açıklamalarda bulunan Özgökmen "Hiç kimse de bu durumdan rahatsız değildi. Herkes video çekiyorum diye memnun olarak izliyordu. Kendimiz eğlenirken hem de insanları eğlendiriyorduk. Oyuncak arabayla ceza yenildiğini ilk defa görüyorum." diye konuştu.